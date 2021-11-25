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"كاف" يكشف مدى إمكانية نقل كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون
"كاف" يكشف مدى إمكانية نقل كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حقيقة أخبار متداولة عن إمكانية نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى دولة أخرى غير الكاميرون، المقرر لها تنظيم البطولة... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T09:52+0000
2021-11-25T09:52+0000
كأس الأمم الأفريقية
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "كاف" أن لديه مخاوف بشأن استعدادات الكاميرون لكأس الأمم الأفريقية، جاء ذلك في سياق رسالة بعثها أمين عام الاتحاد الأفريقي، فيرون موسينغو أومبا، إلى اللجنة المنظمة في الكاميرون، والتي قال فيها: "أنا مستاء لأن الزيارات التي قام بها رئيس الاتحاد ونائبه والأمين العام للكاف، أظهرت أن الوعود لم تنفذ".من جانبه، نفى مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي أن يكون هذا الاستياء سببا فى عدم تنظيم البطولة في الكاميرون، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 9 يناير/كانون الثاني إلى السادس من فبراير/شباط المقبلين مؤكدا أنها أخبار كاذبة.ويتعلق استياء الكاف بالملعب الجديد في ياوندي الواقع في منطقة أولمبه، الذي سيحتضن المباراتين الافتتاحية والختامية للبطولة.ويأتي البروتوكول الصحي المعتمد من اللجنة المنظمة من أجل الدخول إلى الملعب أو التعاقد مع المتطوعين، ضمن المخاوف التي أعرب عنها الكاف.ورد رئيس اللجنة المنظمة مويل كومبي على رسالة أومبا، قائلا "فيما يتعلق بملعب أولمبه فإن دولة الكاميرون واللجنة لديها عزيمة صارمة على احترام التعهدات"، مشددا على أنه "لا مجال على الإطلاق لنقل حفل الافتتاح إلى مكان آخر، ولا يمكن للحكومة الكاميرونية قبول هذا الأمر".
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كأس الأمم الأفريقية

"كاف" يكشف مدى إمكانية نقل كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون

09:52 GMT 25.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حقيقة أخبار متداولة عن إمكانية نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى دولة أخرى غير الكاميرون، المقرر لها تنظيم البطولة مطلع العام المقبل.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "كاف" أن لديه مخاوف بشأن استعدادات الكاميرون لكأس الأمم الأفريقية، جاء ذلك في سياق رسالة بعثها أمين عام الاتحاد الأفريقي، فيرون موسينغو أومبا، إلى اللجنة المنظمة في الكاميرون، والتي قال فيها: "أنا مستاء لأن الزيارات التي قام بها رئيس الاتحاد ونائبه والأمين العام للكاف، أظهرت أن الوعود لم تنفذ".
من جانبه، نفى مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي أن يكون هذا الاستياء سببا فى عدم تنظيم البطولة في الكاميرون، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 9 يناير/كانون الثاني إلى السادس من فبراير/شباط المقبلين مؤكدا أنها أخبار كاذبة.
ويتعلق استياء الكاف بالملعب الجديد في ياوندي الواقع في منطقة أولمبه، الذي سيحتضن المباراتين الافتتاحية والختامية للبطولة.
وتضمنت رسالة موسينغو أومبا إلى اللجنة المنظمة تعليقا على تلك المسألة، حيث جاء فيها "فيما يتعلق بملعب أولمبه، ليكون معلوما لديكم. إذا لم تتم تسوية الأمور من الآن وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فإن المباراة الافتتاحية ستقام في مكان آخر. لقد اتخذنا تدابير في هذا الشأن لكن سيكون الأمر مؤسفا للجنة المنظمة والكاف والكاميرون في حال تم ذلك".
ويأتي البروتوكول الصحي المعتمد من اللجنة المنظمة من أجل الدخول إلى الملعب أو التعاقد مع المتطوعين، ضمن المخاوف التي أعرب عنها الكاف.
ورد رئيس اللجنة المنظمة مويل كومبي على رسالة أومبا، قائلا "فيما يتعلق بملعب أولمبه فإن دولة الكاميرون واللجنة لديها عزيمة صارمة على احترام التعهدات"، مشددا على أنه "لا مجال على الإطلاق لنقل حفل الافتتاح إلى مكان آخر، ولا يمكن للحكومة الكاميرونية قبول هذا الأمر".
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