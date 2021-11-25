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https://arabic.sputniknews.com/20211125/مدمرة-صاروخية-تابعة-للبحرية-الأمريكية-تتجه-إلى-البحر-الأسود-1053267989.html
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود
ذكر الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن مدمرة أمريكية تقترب من البحر الأسود. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T10:24+0000
2021-11-25T10:24+0000
2021-11-25T10:24+0000
رصد عسكري
مدمرة أمريكية
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وجاء في منشور الأسطول على "تويتر"، أن "المدمرة Arleigh Burke (DDG-51) بدأت في التحرك شمالًا إلى البحر الأسود لإجراء عمليات مع حلفاء وشركاء الناتو في المنطقة".وانتقدت السناتور أولغا كوفيتيدي تصرفات البنتاغون.وقالت لوكالة "سبوتنيك": "اقتراب المدمرة الصاروخية الأمريكية من منطقة البحر الأسود يزيد من درجة التوتر ويمكن اعتباره تحديا آخر في مجال أمن روسيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مدمرة أمريكية
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود
ذكر الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن مدمرة أمريكية تقترب من البحر الأسود.
وجاء في منشور الأسطول على "تويتر"، أن "المدمرة Arleigh Burke (DDG-51) بدأت في التحرك شمالًا إلى البحر الأسود لإجراء عمليات مع حلفاء وشركاء الناتو في المنطقة".
وانتقدت السناتور أولغا كوفيتيدي تصرفات البنتاغون.
وقالت لوكالة "سبوتنيك": "اقتراب المدمرة الصاروخية الأمريكية من منطقة البحر الأسود يزيد من درجة التوتر ويمكن اعتباره تحديا آخر في مجال أمن روسيا".