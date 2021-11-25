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مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود
مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود
ذكر الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن مدمرة أمريكية تقترب من البحر الأسود. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T10:24+0000
2021-11-25T10:24+0000
رصد عسكري
مدمرة أمريكية
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وجاء في منشور الأسطول على "تويتر"، أن "المدمرة Arleigh Burke (DDG-51) بدأت في التحرك شمالًا إلى البحر الأسود لإجراء عمليات مع حلفاء وشركاء الناتو في المنطقة".وانتقدت السناتور أولغا كوفيتيدي تصرفات البنتاغون.وقالت لوكالة "سبوتنيك": "اقتراب المدمرة الصاروخية الأمريكية من منطقة البحر الأسود يزيد من درجة التوتر ويمكن اعتباره تحديا آخر في مجال أمن روسيا".
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رصد عسكري, مدمرة أمريكية

مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود

10:24 GMT 25.11.2021
© AFP 2021 / HO / US NAVY / AFP McCampbell
 McCampbell - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / HO / US NAVY / AFP
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ذكر الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن مدمرة أمريكية تقترب من البحر الأسود.
وجاء في منشور الأسطول على "تويتر"، أن "المدمرة Arleigh Burke (DDG-51) بدأت في التحرك شمالًا إلى البحر الأسود لإجراء عمليات مع حلفاء وشركاء الناتو في المنطقة".
وانتقدت السناتور أولغا كوفيتيدي تصرفات البنتاغون.
وقالت لوكالة "سبوتنيك": "اقتراب المدمرة الصاروخية الأمريكية من منطقة البحر الأسود يزيد من درجة التوتر ويمكن اعتباره تحديا آخر في مجال أمن روسيا".
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