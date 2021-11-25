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https://arabic.sputniknews.com/20211125/مشروب-يمكن-أن-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسكتة-دماغية-بمقدار-3-أضعاف-1053267082.html
مشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 3 أضعاف
مشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 3 أضعاف
السكتة الدماغية هي اضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية ناتج عن انسداد الأوعية الدموية. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T09:38+0000
2021-11-25T09:38+0000
مجتمع
صحة
سكتة دماغية
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عادةً ما تكون الأعراض الأولى لهذا الانسداد هي الارتباك، وخدر جزئي في الوجه والأطراف، وعدم القدرة على الكلام. ظهور هذه الأعراض يتطلب عناية طبية فورية. لحسن الحظ، فإن الرأي السائد هو أن معظم السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها. على وجه الخصوص، يجب تجنب شرب مشروب واحد لأنه يزيد من فرصتك في الإصابة بسكتة دماغية بمقدار ثلاثة أضعاف، بحسب صحيفة "إكسبرس".أثناء السكتة الدماغية، يحدث تلف في أنسجة المخ نتيجة تمزق الأوعية الدموية أو تكوين جلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى الأنسجة. هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، وأهمها ارتفاع ضغط الدم والسكري.وفي الوقت نفسه، تشير العديد من الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة صناعيًا يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا كبيرًا. وجدت إحدى هذه الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.قرر العلماء دراسة العلاقة بين شرب المشروبات المحلاة صناعياً وخطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية في إطار هذا المشروع، بناءً على بيانات من دراسة فرامنغهام للقلب. وجد العلماء صلة مقلقة بين شرب المشروبات المحلاة صناعياً والسكتة الدماغية.يجادل مؤلفو الدراسة: "إذا قارنت تأثيرات الكمية التراكمية من السكر المستهلكة يوميًا بالبيانات عندما يتم تقليلها إلى الصفر، فإن النسبة هي 2.96 للسكتة الدماغية و2.89 لمرض الزهايمر. شرب المشروبات التي تحتوي على السكر لا يؤدي إلى السكتة الدماغية أو الخرف".أشار المؤلف الرئيسي للدراسة ماثيو بيز إلى أن "هناك عددًا من العوامل التي تفسر سبب عدم إشارة دراسته إلى وجود علاقة سببية بين شرب المشروبات التي تحتوي على السكر وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. قال "هناك عدد من الأسباب المحتملة. أحدها أنه في العينة التي أجريناها، نادرًا ما تناول المشاركون المشروبات الغازية، وغالبًا ما يتخذون خيارًا لصالح مشروبات الحمية. أي لا يمكننا استخلاص النتائج، لأن الناس لم يشربوا المشروبات التي تحتوي على السكر كثيرا. نعلم أن استهلاك المشروبات التي تحتوي على السكر والإفراط في تناول السكر بشكل عام يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي. يعتمد الدماغ على التدفق المستمر للدم. لا تؤثر الاضطرابات الأيضية وأمراض الأوعية الدموية على جسمك فحسب، بل تؤثر أيضًا على عقلك ".في حين أن المشروبات المحلاة صناعياً تعتبر بشكل عام آمنة للبشر، فقد أشار الكثيرون إلى آثارها السلبية على صحة الإنسان بشكل عام. تنص توصية عام 2015 من منظمة الصحة العالمية على أن علبة واحدة من المشروبات المحلاة تحتوي تقريبًا على جميع متطلبات السكر اليومية الموصى بها، والتي تتراوح من 25 إلى 50 غرامًا.ومع ذلك، تظهر نتائج البحث أنه بشكل عام، يتزايد تناول المشروبات المحلاة صناعياً بسرعة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بين الشباب. ينبغي إيلاء اهتمام وثيق لهذه المشكلة. وكتب مؤلفو إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Cureus: "هناك حاجة للدعوة لتقليل استخدامها وبالتالي تحسين نوعية الحياة من خلال منع النتائج السلبية".
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مجتمع, صحة, سكتة دماغية

مشروب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار 3 أضعاف

09:38 GMT 25.11.2021
© Fotolia / Brent Hofackerمشروب الكولا الغازي
مشروب الكولا الغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Fotolia / Brent Hofacker
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السكتة الدماغية هي اضطراب حاد في الدورة الدموية الدماغية ناتج عن انسداد الأوعية الدموية.
عادةً ما تكون الأعراض الأولى لهذا الانسداد هي الارتباك، وخدر جزئي في الوجه والأطراف، وعدم القدرة على الكلام. ظهور هذه الأعراض يتطلب عناية طبية فورية. لحسن الحظ، فإن الرأي السائد هو أن معظم السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها. على وجه الخصوص، يجب تجنب شرب مشروب واحد لأنه يزيد من فرصتك في الإصابة بسكتة دماغية بمقدار ثلاثة أضعاف، بحسب صحيفة "إكسبرس".
أثناء السكتة الدماغية، يحدث تلف في أنسجة المخ نتيجة تمزق الأوعية الدموية أو تكوين جلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى الأنسجة. هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، وأهمها ارتفاع ضغط الدم والسكري.
وفي الوقت نفسه، تشير العديد من الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة صناعيًا يمكن أن يسبب أيضًا ضررًا كبيرًا. وجدت إحدى هذه الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.
قرر العلماء دراسة العلاقة بين شرب المشروبات المحلاة صناعياً وخطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية في إطار هذا المشروع، بناءً على بيانات من دراسة فرامنغهام للقلب. وجد العلماء صلة مقلقة بين شرب المشروبات المحلاة صناعياً والسكتة الدماغية.
كان المشاركون في الدراسة الذين شربوا حصة واحدة على الأقل من المشروب المحلى صناعيًا يوميًا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بثلاثة أضعاف مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك. وفي الوقت نفسه، وجدت دراسات سابقة وجود صلة قوية بين كمية السكر المستهلكة وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الدماغ الأخرى.
يجادل مؤلفو الدراسة: "إذا قارنت تأثيرات الكمية التراكمية من السكر المستهلكة يوميًا بالبيانات عندما يتم تقليلها إلى الصفر، فإن النسبة هي 2.96 للسكتة الدماغية و2.89 لمرض الزهايمر. شرب المشروبات التي تحتوي على السكر لا يؤدي إلى السكتة الدماغية أو الخرف".
أشار المؤلف الرئيسي للدراسة ماثيو بيز إلى أن "هناك عددًا من العوامل التي تفسر سبب عدم إشارة دراسته إلى وجود علاقة سببية بين شرب المشروبات التي تحتوي على السكر وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. قال "هناك عدد من الأسباب المحتملة. أحدها أنه في العينة التي أجريناها، نادرًا ما تناول المشاركون المشروبات الغازية، وغالبًا ما يتخذون خيارًا لصالح مشروبات الحمية. أي لا يمكننا استخلاص النتائج، لأن الناس لم يشربوا المشروبات التي تحتوي على السكر كثيرا. نعلم أن استهلاك المشروبات التي تحتوي على السكر والإفراط في تناول السكر بشكل عام يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي. يعتمد الدماغ على التدفق المستمر للدم. لا تؤثر الاضطرابات الأيضية وأمراض الأوعية الدموية على جسمك فحسب، بل تؤثر أيضًا على عقلك ".
في حين أن المشروبات المحلاة صناعياً تعتبر بشكل عام آمنة للبشر، فقد أشار الكثيرون إلى آثارها السلبية على صحة الإنسان بشكل عام. تنص توصية عام 2015 من منظمة الصحة العالمية على أن علبة واحدة من المشروبات المحلاة تحتوي تقريبًا على جميع متطلبات السكر اليومية الموصى بها، والتي تتراوح من 25 إلى 50 غرامًا.
ومع ذلك، تظهر نتائج البحث أنه بشكل عام، يتزايد تناول المشروبات المحلاة صناعياً بسرعة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بين الشباب. ينبغي إيلاء اهتمام وثيق لهذه المشكلة. وكتب مؤلفو إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Cureus: "هناك حاجة للدعوة لتقليل استخدامها وبالتالي تحسين نوعية الحياة من خلال منع النتائج السلبية".
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