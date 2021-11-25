مصر... ارتفاع الإصابات اليومية لكورونا والحكومة تقرر استخدام جرعة ثالثة من اللقاح

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار في بيان، "إن إجمالي المصابين حتى الأربعاء بلغ 353024 حالة، منها 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة".هذا وقررت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، استخدام جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لتطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى مثل كبار السن والعاملين في القطاع الطبي.وأكدت الحكومة أن إجمالي التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 بلغ نحو 44.2 مليون جرعة، حتى الآن، ما بين جرعات أولى وثانية.وكانت الحكومة المصرية قد قررت منع الموظفين غير المتلقين للقاح، من دخول أماكن العمل منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وكذلك المواطنين غير المتلقين للقاح، من دخول المنشآت الحكومية، بداية من كانون الأول/ديسمبر.كما قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، تخصيص مليار جنيه (63.6 مليون دولار) لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد، والسماح بعودة فتح دورات المياه في المساجد للتيسير على روادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
هذا وقررت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، استخدام جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لتطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى مثل كبار السن والعاملين في القطاع الطبي.
وأكدت الحكومة أن إجمالي التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 بلغ نحو 44.2 مليون جرعة، حتى الآن، ما بين جرعات أولى وثانية.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت منع الموظفين غير المتلقين للقاح، من دخول أماكن العمل منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وكذلك المواطنين غير المتلقين للقاح، من دخول المنشآت الحكومية، بداية من كانون الأول/ديسمبر.
كما قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، تخصيص مليار جنيه (63.6 مليون دولار) لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد، والسماح بعودة فتح دورات المياه في المساجد للتيسير على روادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.