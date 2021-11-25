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https://arabic.sputniknews.com/20211125/مصر-ارتفاع-الإصابات-اليومية-لكورونا-والحكومة-تقرر-استخدام-جرعة-ثالثة-من-اللقاح-1053259872.html
مصر... ارتفاع الإصابات اليومية لكورونا والحكومة تقرر استخدام جرعة ثالثة من اللقاح
مصر... ارتفاع الإصابات اليومية لكورونا والحكومة تقرر استخدام جرعة ثالثة من اللقاح
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 856 إصابة، و61 وفاة في اليوم السابق. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T00:41+0000
2021-11-25T00:41+0000
مصر
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار في بيان، "إن إجمالي المصابين حتى الأربعاء بلغ 353024 حالة، منها 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة".هذا وقررت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، استخدام جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لتطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى مثل كبار السن والعاملين في القطاع الطبي.وأكدت الحكومة أن إجمالي التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 بلغ نحو 44.2 مليون جرعة، حتى الآن، ما بين جرعات أولى وثانية.وكانت الحكومة المصرية قد قررت منع الموظفين غير المتلقين للقاح، من دخول أماكن العمل منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وكذلك المواطنين غير المتلقين للقاح، من دخول المنشآت الحكومية، بداية من كانون الأول/ديسمبر.كما قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، تخصيص مليار جنيه (63.6 مليون دولار) لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد، والسماح بعودة فتح دورات المياه في المساجد للتيسير على روادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/الصحة-المصرية-تكشف-عن-عدد-المواطنين-الذين-تلقوا-لقاح-كورونا-1050733586.html
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مصر, فيروس كورونا

مصر... ارتفاع الإصابات اليومية لكورونا والحكومة تقرر استخدام جرعة ثالثة من اللقاح

00:41 GMT 25.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
 بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 856 إصابة، و61 وفاة في اليوم السابق.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار في بيان، "إن إجمالي المصابين حتى الأربعاء بلغ 353024 حالة، منها 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة".
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
الصحة المصرية تكشف عن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا
17 نوفمبر, 20:04 GMT
هذا وقررت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، استخدام جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لتطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى مثل كبار السن والعاملين في القطاع الطبي.
وأكدت الحكومة أن إجمالي التطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19 بلغ نحو 44.2 مليون جرعة، حتى الآن، ما بين جرعات أولى وثانية.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت منع الموظفين غير المتلقين للقاح، من دخول أماكن العمل منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وكذلك المواطنين غير المتلقين للقاح، من دخول المنشآت الحكومية، بداية من كانون الأول/ديسمبر.
كما قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، تخصيص مليار جنيه (63.6 مليون دولار) لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد، والسماح بعودة فتح دورات المياه في المساجد للتيسير على روادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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00:41 GMTمصر... ارتفاع الإصابات اليومية لكورونا والحكومة تقرر استخدام جرعة ثالثة من اللقاح
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