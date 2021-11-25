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مطار جزيرة بالما الإسبانية يعود للعمل بعد إيقافه بسبب بركان
مطار جزيرة بالما الإسبانية يعود للعمل بعد إيقافه بسبب بركان
استأنف مطار جزيرة بالما في جزر الكناري الإسبانية، الذي كان مغلقا منذ يوم السبت بسبب ثوران بركان، عمله صباح اليوم الخميس. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T10:12+0000
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إسبانيا
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بركان
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وبحسب منظم المطار الإسباني AENA، فإن المطار عاد لإستئناف عمله.وفي تغريدة نشرها المخدم الرسمي للمطار جاء فيه "مطار بالما يعمل مرة أخرى بعد أعمال التنظيف. ومع ذلك ، فإن سحابة الرماد في الغلاف الجوي يمكن أن تؤثر على العمليات. من المهم أن تتحقق من شركة الطيران الخاصة بك إذا كنت ستسافر".هذا وشهدت الجزيرة نشاطا بركانيا يوم 19 سبتمبر/أيلول. حيث غطت الحمم البركانية أكثر من ألف هكتار، وتم إخلاء أكثر من سبعة آلاف شخص، ودمر 1.5 ألف مبنى، معظمها سكنية. خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، تم تسجيل عشرات الآلاف من الزلازل في الجزيرة.
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العالم, إسبانيا, مطار, بركان

مطار جزيرة بالما الإسبانية يعود للعمل بعد إيقافه بسبب بركان

10:12 GMT 25.11.2021
© REUTERS / Guillermo Martinezاستمرار تدفق الحمم البركانية من بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما، جزر الكناري، إسبانيا، 25 أكتوبر 2021
استمرار تدفق الحمم البركانية من بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما، جزر الكناري، إسبانيا، 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Guillermo Martinez
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استأنف مطار جزيرة بالما في جزر الكناري الإسبانية، الذي كان مغلقا منذ يوم السبت بسبب ثوران بركان، عمله صباح اليوم الخميس.
وبحسب منظم المطار الإسباني AENA، فإن المطار عاد لإستئناف عمله.
وفي تغريدة نشرها المخدم الرسمي للمطار جاء فيه "مطار بالما يعمل مرة أخرى بعد أعمال التنظيف. ومع ذلك ، فإن سحابة الرماد في الغلاف الجوي يمكن أن تؤثر على العمليات. من المهم أن تتحقق من شركة الطيران الخاصة بك إذا كنت ستسافر".
هذا وشهدت الجزيرة نشاطا بركانيا يوم 19 سبتمبر/أيلول. حيث غطت الحمم البركانية أكثر من ألف هكتار، وتم إخلاء أكثر من سبعة آلاف شخص، ودمر 1.5 ألف مبنى، معظمها سكنية. خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، تم تسجيل عشرات الآلاف من الزلازل في الجزيرة.
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