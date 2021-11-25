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معلومات عن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"
معلومات عن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"
تنطلق النسخة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في القاهرة، الاثنين المقبل، بمشاركة أكثر من 40 دولة تعرض أحدث ما وصلت إليه التقنيات... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:54+0000
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وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة الحدث العالمي الضخم خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ويتم تنظيم المعرض الدفاعي والعسكري العالمي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من القوات المسلحة المصرية.تشارك في المعرض نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح من مختلف دول العالم، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.ولفت الموقع إلى أن المشاركة في "إيديكس 2021" تتيح فرصة التعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة، كما يفتح آفاقا جديدة للتعاون العسكري بين مصر، التي تستضيف المعرض، والدول الأخرى المشاركة فيه.كيف يتم تنظيم المعرض؟نشر الموقع الرسمي للشركة المنظمة للمعرض نبذة عنه، مشيرة إلى أن عملية تنظيمه تتم بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.يشمل المعرض جميع مجالات الدفاع والتسليح الخاصة بالقوات البرية والبحرية والجوية.ما هي أبرز القطاعات المشاركة؟يشارك في المعرض مئات الشركات التي يختص كل منها في مجالات دفاعية متنوعة يزيد عددها عن 40 مجال.وبحسب موقع الشركة المنظمة لـ "إيديكس 2021" فإن هذه المجالات تشمل أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي وتصنيع الطائرات والذخائر والأنظمة المدفعية.ويشمل ذلك أنظمة القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ وأنظمة الرؤية والتصويب وأنظمة الاستخبارات والمراقبة، والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية.ويضاف إلى ذلك أسلحة القتال عن قرب والأسلحة المضادة للدبابات وأجهزة التهديف وتحديد المدى وأنظمة الرادار والسونار.
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أخبار مصر الآن, رصد عسكري

معلومات عن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

12:54 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 12:59 GMT 25.11.2021)
© Photo / Пресс служба "Вертолёты России"Вертолёт Ка-52/ Kamov-52 helicopter
Вертолёт Ка-52/ Kamov-52 helicopter - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Photo / Пресс служба "Вертолёты России"
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تنطلق النسخة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في القاهرة، الاثنين المقبل، بمشاركة أكثر من 40 دولة تعرض أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية وأنظمة التسليح حول العالم.
وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة الحدث العالمي الضخم خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويتم تنظيم المعرض الدفاعي والعسكري العالمي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من القوات المسلحة المصرية.
معرض إيديكس 2018 في القاهرة، مصر 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2018
حصاد "إيديكس 2018"... "سبوتنيك" ترصد الحدث العسكري الأضخم في مصر بـ(تغطية خاصة)
7 ديسمبر 2018, 21:32 GMT
تشارك في المعرض نحو 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح من مختلف دول العالم، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.
ولفت الموقع إلى أن المشاركة في "إيديكس 2021" تتيح فرصة التعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة، كما يفتح آفاقا جديدة للتعاون العسكري بين مصر، التي تستضيف المعرض، والدول الأخرى المشاركة فيه.

كيف يتم تنظيم المعرض؟

نشر الموقع الرسمي للشركة المنظمة للمعرض نبذة عنه، مشيرة إلى أن عملية تنظيمه تتم بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.
معرض مصر الدولي للدفاع والأمن المعروف اختصارا بـ "إيديكس" يعد أضخم حدث في قطاع الصناعات العسكرية في مصر وفي قارة أفريقيا.
الشركة المنظمة للمعرض
يشمل المعرض جميع مجالات الدفاع والتسليح الخاصة بالقوات البرية والبحرية والجوية.

ما هي أبرز القطاعات المشاركة؟

يشارك في المعرض مئات الشركات التي يختص كل منها في مجالات دفاعية متنوعة يزيد عددها عن 40 مجال.
وبحسب موقع الشركة المنظمة لـ "إيديكس 2021" فإن هذه المجالات تشمل أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي وتصنيع الطائرات والذخائر والأنظمة المدفعية.
ويشمل ذلك أنظمة القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ وأنظمة الرؤية والتصويب وأنظمة الاستخبارات والمراقبة، والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية.
ويضاف إلى ذلك أسلحة القتال عن قرب والأسلحة المضادة للدبابات وأجهزة التهديف وتحديد المدى وأنظمة الرادار والسونار.
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