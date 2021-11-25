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مكمل غذائي يحمي من الالتهابات
مكمل غذائي يحمي من الالتهابات
تحدث الطبيب التركي ريدفان سيفريتيبي عن مكمل غذائي يؤدي نقصه للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T06:13+0000
2021-11-25T06:13+0000
مجتمع
مكملات غذائية
صحة
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وقال الطبيب إن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة. أكد العديد من العلماء أن مكملات الزنك المنتظمة لأكثر من ثلاثة أشهر لها تأثير إيجابي من حيث تقصير مدة التهابات الجهاز التنفسي.تحدث الطبيب عن فوائد مكملات الزنك مع صحيفة cumhuriye.ووفقا له، يمكن أن يرتبط نقص الزنك في كثير من الأحيان بالتغذية غير الكافية أو غير السليمة، وسوء الامتصاص. قال سيفريتيبي: "الزنك هو معدن أساسي ضروري لحماية خلايا الأمعاء، ودعم نمو العظام ووظيفة المناعة". المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية من الزنك. يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في المناعة، الالتهاب، تلف الأنسجة، ضغط الدم، استجابة الأنسجة لنقص الأكسجين. يمكن أن يؤدي النقص الحاد في الزنك إلى ضعف جهاز المناعة، وأمراض الجلد، وصعوبات التعلم، وفقدان الوزن. أظهرت الدراسات أن عدوى التهابات الجهاز التنفسي الحادة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك. ومع ذلك، فقد اقترحت بعض الدراسات السريرية أن مكملات الزنك قد تقلل من النوبات وشدة المرض في التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.ولفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أن الاستخدام غير الواعي للمكملات الغذائية يمكن أن يكون ضارًا.بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب التهابات الجهاز التنفسي كل عام، فمن الواضح أن هذا التأثير له قيمة كبيرة. وجدت دراسة في جنوب آسيا أن الأطفال بحاجة إلى الحصول على 70 ملليغرام على الأقل من الزنك أسبوعيًا. الجرعة الأسبوعية الموصى بها من الزنك تتراوح بين 15-140 ملليغرام. في الوقت نفسه، لا ينبغي أن ننسى أن تناول مكملات الزنك لفترة طويلة بجرعات عالية يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية الأخرى مثل النحاس والحديد.
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مجتمع, مكملات غذائية, صحة

مكمل غذائي يحمي من الالتهابات

06:13 GMT 25.11.2021
© Depositphotos / Motorolkaأدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / Motorolka
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تحدث الطبيب التركي ريدفان سيفريتيبي عن مكمل غذائي يؤدي نقصه للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة.
وقال الطبيب إن الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة. أكد العديد من العلماء أن مكملات الزنك المنتظمة لأكثر من ثلاثة أشهر لها تأثير إيجابي من حيث تقصير مدة التهابات الجهاز التنفسي.
تحدث الطبيب عن فوائد مكملات الزنك مع صحيفة cumhuriye.
ووفقا له، يمكن أن يرتبط نقص الزنك في كثير من الأحيان بالتغذية غير الكافية أو غير السليمة، وسوء الامتصاص. قال سيفريتيبي: "الزنك هو معدن أساسي ضروري لحماية خلايا الأمعاء، ودعم نمو العظام ووظيفة المناعة". المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية من الزنك. يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في المناعة، الالتهاب، تلف الأنسجة، ضغط الدم، استجابة الأنسجة لنقص الأكسجين. يمكن أن يؤدي النقص الحاد في الزنك إلى ضعف جهاز المناعة، وأمراض الجلد، وصعوبات التعلم، وفقدان الوزن. أظهرت الدراسات أن عدوى التهابات الجهاز التنفسي الحادة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك. ومع ذلك، فقد اقترحت بعض الدراسات السريرية أن مكملات الزنك قد تقلل من النوبات وشدة المرض في التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

"قد يخفف السعال واحتقان الأنف والتهاب الحلق".

ولفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أن الاستخدام غير الواعي للمكملات الغذائية يمكن أن يكون ضارًا.
بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب التهابات الجهاز التنفسي كل عام، فمن الواضح أن هذا التأثير له قيمة كبيرة. وجدت دراسة في جنوب آسيا أن الأطفال بحاجة إلى الحصول على 70 ملليغرام على الأقل من الزنك أسبوعيًا. الجرعة الأسبوعية الموصى بها من الزنك تتراوح بين 15-140 ملليغرام. في الوقت نفسه، لا ينبغي أن ننسى أن تناول مكملات الزنك لفترة طويلة بجرعات عالية يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية الأخرى مثل النحاس والحديد.
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