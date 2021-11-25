منتج يطهر الجسم من السموم

وقال: "الشبت معروف للجميع في الطبخ. فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات وبيتا كاروتين وحمض الفوليك ومواد مفيدة أخرى. ولا تكتمل طاولة واحدة بدون هذا المنتج: الحساء والبطاطا المهروسة والسلطات والمخللات - القائمة لا حصر لها".وأضاف: "الشبت لا يساعد فقط في تعويض نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة. هذه العشبة لها تأثير مفيد على نظام القلب والأوعية الدموية، ولها تأثير توسع الأوعية وتقوية جدار الأوعية الدموية، وتحفز إفراز الصفراء، وتوفر استرخاء الأمعاء".
تحدث خبير التغذية الروسي، بافيل تيريكون عن الخصائص المفيدة متعددة الأوجه للشبت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك".
وقال: "الشبت معروف للجميع في الطبخ. فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات وبيتا كاروتين وحمض الفوليك ومواد مفيدة أخرى. ولا تكتمل طاولة واحدة بدون هذا المنتج: الحساء والبطاطا المهروسة والسلطات والمخللات - القائمة لا حصر لها".
وأضاف: "الشبت لا يساعد فقط في تعويض نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة. هذه العشبة لها تأثير مفيد على نظام القلب والأوعية الدموية، ولها تأثير توسع الأوعية وتقوية جدار الأوعية الدموية، وتحفز إفراز الصفراء، وتوفر استرخاء الأمعاء".