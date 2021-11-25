موسكو تطلق صاروخا من طراز "سويوز 2.1 بي" على متنه مركبة فضائية

موسكو - سبوتنيك. وقال وزارة الدفاع في بيان: "أطلقت الوحدات الفضائية التابعة لقوات الجو فضائية الروسية، اليوم الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت موسكو، صاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1 بي". وأضاف بيان وزارة الدفاع: "يحمل (الصروخ) على متنه مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية".ولفت البيان إلى أنه تم إطلاق الصاروخ من الموقع الرابع للقاعدة الفضائية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع الروسية "بليسيتسك" في منطقة أرخانغيلسك".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس عن إطلاق ناجح لصاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1في"، يحمل مركبة فضائية للوزارة.
موسكو - سبوتنيك. وقال وزارة الدفاع في بيان: "أطلقت الوحدات الفضائية التابعة لقوات الجو فضائية الروسية، اليوم الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت موسكو، صاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1 بي".
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "يحمل (الصروخ) على متنه مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية".
ولفت البيان إلى أنه تم إطلاق الصاروخ من الموقع الرابع للقاعدة الفضائية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع الروسية "بليسيتسك" في منطقة أرخانغيلسك".