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https://arabic.sputniknews.com/20211125/موسكو-تطلق-صاروخا-من-طراز-سويوز-21-بي-على-متنه-مركبة-فضائية-1053260290.html
موسكو تطلق صاروخا من طراز "سويوز 2.1 بي" على متنه مركبة فضائية
موسكو تطلق صاروخا من طراز "سويوز 2.1 بي" على متنه مركبة فضائية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس عن إطلاق ناجح لصاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1في"، يحمل مركبة فضائية للوزارة. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T02:23+0000
2021-11-25T02:23+0000
روسيا
مركبة سويوز إم اي -02
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزارة الدفاع في بيان: "أطلقت الوحدات الفضائية التابعة لقوات الجو فضائية الروسية، اليوم الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت موسكو، صاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1 بي". وأضاف بيان وزارة الدفاع: "يحمل (الصروخ) على متنه مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية".ولفت البيان إلى أنه تم إطلاق الصاروخ من الموقع الرابع للقاعدة الفضائية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع الروسية "بليسيتسك" في منطقة أرخانغيلسك".
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روسيا, مركبة سويوز إم اي -02

موسكو تطلق صاروخا من طراز "سويوز 2.1 بي" على متنه مركبة فضائية

02:23 GMT 25.11.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1بي" والقمر الصناعي "ميتيور-إم" رقم 2-2 من محطة الإطلاق الفضائي "الشرق"
إطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1بي والقمر الصناعي ميتيور-إم رقم 2-2 من محطة الإطلاق الفضائي الشرق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس عن إطلاق ناجح لصاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1في"، يحمل مركبة فضائية للوزارة.
موسكو - سبوتنيك. وقال وزارة الدفاع في بيان: "أطلقت الوحدات الفضائية التابعة لقوات الجو فضائية الروسية، اليوم الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت موسكو، صاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1 بي".
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "يحمل (الصروخ) على متنه مركبة فضائية تابعة لوزارة الدفاع الروسية".
ولفت البيان إلى أنه تم إطلاق الصاروخ من الموقع الرابع للقاعدة الفضائية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع الروسية "بليسيتسك" في منطقة أرخانغيلسك".
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