موسكو: عقوبات واشنطن الجديدة ضد "التيار الشمالي 2" غير قانونية وتضر بمصالح حلفائها

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية قائلة: "إن الموقف الروسي لم يتغير. العقوبات الأحادية ضد روسيا غير شرعية".هذا ودخلت العقوبات الأمريكية ضد شركة "ترانسادريا" ومقرها قبرص والسفينة "مارلين" التي ترفع العلم الروسي والمرتبطة بـ"التيار الشمالي 2"، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ العقوبات ضد المشروع. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رداً على الإجراءات الأمريكية، إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يطبق العقوبات بسبب أو بدون سبب، ووصف العقوبات المفروضة على خط أنابيب الغاز بأنها "نموذج صارخ على المنافسة غير العادلة".يتضمن مشروع "التيار الشمالي 2" بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. يلقى المشروع معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لغازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا، التي تخشى فقدان العبور. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على "التيار الشمالي 2 " في ديسمبر وطالبت الشركات بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. ودعت روسيا مرارا وتكرارا إلى التوقف عن ذكر "التيار الشمالي 2" في سياق أي تسييس، لأنه مشروع تجاري مفيد لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العقوبات الأمريكية الجديد ضد "التيار الشمالي 2"، غير شرعية وتضر بمصالح حلفاء واشنطن.
وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية قائلة: "إن الموقف الروسي لم يتغير. العقوبات الأحادية ضد روسيا غير شرعية".
وتابعت قائلة: "إنهم لا يضرون كثيرا بمصالحنا بقدر ما يصيب مصالح الولايات المتحدة نفسها، ولكن في حالة التيار الشمالي 2 - الحلفاء المباشرون للولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بشكل جماعي وفردي".
هذا ودخلت العقوبات الأمريكية ضد شركة "ترانسادريا" ومقرها قبرص والسفينة "مارلين" التي ترفع العلم الروسي والمرتبطة بـ"التيار الشمالي 2"، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ العقوبات ضد المشروع. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رداً على الإجراءات الأمريكية، إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يطبق العقوبات بسبب أو بدون سبب، ووصف العقوبات المفروضة على خط أنابيب الغاز بأنها "نموذج صارخ على المنافسة غير العادلة".
يتضمن مشروع "التيار الشمالي 2" بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. يلقى المشروع معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لغازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا، التي تخشى فقدان العبور. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على "التيار الشمالي 2 " في ديسمبر وطالبت الشركات بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. ودعت روسيا مرارا وتكرارا إلى التوقف عن ذكر "التيار الشمالي 2" في سياق أي تسييس، لأنه مشروع تجاري مفيد لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي.