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https://arabic.sputniknews.com/20211125/ميزة-جديدة-لمستخدمي-واتسآب-ويب-1053269229.html
ميزة جديدة لمستخدمي "واتسآب ويب"
ميزة جديدة لمستخدمي "واتسآب ويب"
وفر تطبيق "واتسآب" ميزة جديدة لمستخدمي نسخة التطبيق على الويب تسمح لهم بإنشاء ملصقات خاصة بهم دون الحاجة للبحث عنها لدى الآخرين. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T11:11+0000
2021-11-25T11:11+0000
2021-11-25T11:11+0000
واتساب
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وأصبح بإمكان مستخدمي التطبيق على الويب إنشاء ملصقات بسهولة دون الحاجة إلى طلب المساعدة من مستخدمي الهواتف الذكية للحصول عليها.ويمكن الحصول على الملصق الخاص بك على واتساب ويب عن طريق صانع الملصقات، الذي يسمح لك بصناعة وتحرير الملصق بالطريقة التي تريدها.ويمكن تنفيذ ذلك برفع الصورة إلى محرر الملصقات ثم إضافة التأثيرات التي تريدها من قائمة خيارات موجودة لديك.وبعد ذلك يمكنك إضافة إلى رموز تعبيرية أو نصوص للصورة، وفي النهاية تقوم بقصها بالطريقة التي تراها وحفظها لتعاود استخدامها.ورغم أن هذه الخاصية متوفرة لدى مستخدمي واتسآب على الهواتف الذكية منذ فترة، إلا أن إضافتها لمستخدمي "واتسآب ويب" يعد إضافة مهمة لمستخدمي التطبيق.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/واتسآب-يختبر-ميزة-إخفاء-آخر-ظهور-لأشخاص-محددين-1050699230.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
واتساب
ميزة جديدة لمستخدمي "واتسآب ويب"
وفر تطبيق "واتسآب" ميزة جديدة لمستخدمي نسخة التطبيق على الويب تسمح لهم بإنشاء ملصقات خاصة بهم دون الحاجة للبحث عنها لدى الآخرين.
وأصبح بإمكان
مستخدمي التطبيق على الويب
إنشاء ملصقات بسهولة دون الحاجة إلى طلب المساعدة من مستخدمي الهواتف الذكية للحصول عليها.
ويمكن الحصول على الملصق الخاص بك على
واتساب ويب
عن طريق صانع الملصقات، الذي يسمح لك بصناعة وتحرير الملصق بالطريقة التي تريدها.
ويمكن تنفيذ ذلك برفع الصورة إلى محرر الملصقات ثم إضافة التأثيرات التي تريدها من قائمة خيارات موجودة لديك.
وبعد ذلك يمكنك إضافة إلى رموز تعبيرية أو نصوص للصورة، وفي النهاية تقوم بقصها بالطريقة التي تراها وحفظها لتعاود استخدامها.
ورغم أن هذه الخاصية متوفرة لدى
مستخدمي واتسآب
على الهواتف الذكية منذ فترة، إلا أن إضافتها لمستخدمي "واتسآب ويب" يعد إضافة مهمة لمستخدمي التطبيق.