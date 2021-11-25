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https://arabic.sputniknews.com/20211125/هندي-يدخل-عرين-أسد-بإرادته-فيديو-1053273929.html
هندي يدخل عرين أسد بإرادته... فيديو
هندي يدخل عرين أسد بإرادته... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر رجلا هنديا وهو داخل عرين الأسد بكامل إرادته. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T13:04+0000
2021-11-25T13:04+0000
2021-11-25T13:18+0000
أسد
نادي الفيديو
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ويظهر الرجل في الفيديو داخل المنطقة المخصصة للأسود بإحدى حدائق الحيوانات، ويجلس على منطقة مرتفعه تحسبا لأي هجمة مفاجئة من الأسد.ظل الرجل على حافة المرتفع، فيما وقف الأسد في الأسفل ينتظر سقوطه ليلتهمه، وبعد أن يأس الأسد من سقوط فريسته، حاول هو أن يقفز باتجاهه، لكن القفزة كانت غير كافية لينال مراده.نجح حارسان تابعان لحديقة الحيوان في الوصول إلى الرجل المتهور، ثم قبضا عليه، فيما وجه أحدهما له عدة لكمات عقابا له على تهوره الذي كاد يودي بحياته.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103931/32/1039313295_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_08cf795c9678d980182c2614d85ede26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسد, نادي الفيديو
هندي يدخل عرين أسد بإرادته... فيديو 13:04 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 13:18 GMT 25.11.2021)
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر رجلا هنديا وهو داخل عرين الأسد بكامل إرادته.
ويظهر الرجل في الفيديو داخل المنطقة المخصصة للأسود بإحدى حدائق الحيوانات، ويجلس على منطقة مرتفعه تحسبا لأي هجمة مفاجئة من الأسد.
ظل الرجل على حافة المرتفع، فيما وقف الأسد في الأسفل ينتظر سقوطه ليلتهمه، وبعد أن يأس الأسد من سقوط فريسته، حاول هو أن يقفز باتجاهه، لكن القفزة كانت غير كافية لينال مراده.
نجح حارسان تابعان لحديقة الحيوان في الوصول إلى الرجل المتهور، ثم قبضا عليه، فيما وجه أحدهما له عدة لكمات عقابا له على تهوره الذي كاد يودي بحياته.