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https://arabic.sputniknews.com/20211125/وسائل-إعلام-ليبية-الإدعاء-العسكري-بمصراتة-يصدر-حكما-غيابيا-بإعدام-خليفة-حفتر-وآخرين-1053274228.html
وسائل إعلام ليبية: الادعاء العسكري بمصراتة يصدر حكما غيابيا بإعدام خليفة حفتر وآخرين
وسائل إعلام ليبية: الادعاء العسكري بمصراتة يصدر حكما غيابيا بإعدام خليفة حفتر وآخرين
أفادت وسائل إعلام ليبية بأن الادعاء العسكري بمصراتة أصدر حكما بالإعدام على المرشح خليفة حفتر. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T13:19+0000
2021-11-25T13:55+0000
خليفة حفتر
ليبيا
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وشمل المحكمة العسكرية الدائمة بمصراتة عسكريين آخرين من بينهم عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبد السلام الحاسي والمبروك الغزوي ومحمد منصور وسعد الورفلي.وبحسب "قناة ليبيا الأحرار"، جاء قرار النيابة العسكرية في مصراتة في حق خليفة حفتر لاتهامه بقصف مقر كلية الدفاع الجوي مصراتة وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية.وبحسب نص الحكم المتداول، طلب مكتب المدعي العام العسكري، النيابة العسكرية الكلية الوسطى من إدارة الشرطة العسكرية، تنفيذ الحكم على المحكم عليهم حسب الثوانين والأومر المبينة. مؤكدة على أن الحكم واجب التنفيذ فورا طبقا للمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية.وسبق وقدم المشير خليفة حفتر، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.
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خليفة حفتر, ليبيا

وسائل إعلام ليبية: الادعاء العسكري بمصراتة يصدر حكما غيابيا بإعدام خليفة حفتر وآخرين

13:19 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 13:55 GMT 25.11.2021)
© AP Photo / Thanassis Stavrakisالقائد العام "للجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر في أثينا، اليونان 17 يناير 2020
القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر في أثينا، اليونان 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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أفادت وسائل إعلام ليبية بأن الادعاء العسكري بمصراتة أصدر حكما بالإعدام على المرشح خليفة حفتر.
وشمل المحكمة العسكرية الدائمة بمصراتة عسكريين آخرين من بينهم عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبد السلام الحاسي والمبروك الغزوي ومحمد منصور وسعد الورفلي.
وبحسب "قناة ليبيا الأحرار"، جاء قرار النيابة العسكرية في مصراتة في حق خليفة حفتر لاتهامه بقصف مقر كلية الدفاع الجوي مصراتة وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية.
وبحسب نص الحكم المتداول، طلب مكتب المدعي العام العسكري، النيابة العسكرية الكلية الوسطى من إدارة الشرطة العسكرية، تنفيذ الحكم على المحكم عليهم حسب الثوانين والأومر المبينة. مؤكدة على أن الحكم واجب التنفيذ فورا طبقا للمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية.
وسبق وقدم المشير خليفة حفتر، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.
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