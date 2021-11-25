وسائل إعلام ليبية: الادعاء العسكري بمصراتة يصدر حكما غيابيا بإعدام خليفة حفتر وآخرين

وشمل المحكمة العسكرية الدائمة بمصراتة عسكريين آخرين من بينهم عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبد السلام الحاسي والمبروك الغزوي ومحمد منصور وسعد الورفلي.وبحسب "قناة ليبيا الأحرار"، جاء قرار النيابة العسكرية في مصراتة في حق خليفة حفتر لاتهامه بقصف مقر كلية الدفاع الجوي مصراتة وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية.وبحسب نص الحكم المتداول، طلب مكتب المدعي العام العسكري، النيابة العسكرية الكلية الوسطى من إدارة الشرطة العسكرية، تنفيذ الحكم على المحكم عليهم حسب الثوانين والأومر المبينة. مؤكدة على أن الحكم واجب التنفيذ فورا طبقا للمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية.وسبق وقدم المشير خليفة حفتر، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.
وبحسب "قناة ليبيا الأحرار"، جاء قرار النيابة العسكرية في مصراتة في حق خليفة حفتر لاتهامه بقصف مقر كلية الدفاع الجوي مصراتة وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية.
وبحسب نص الحكم المتداول، طلب مكتب المدعي العام العسكري، النيابة العسكرية الكلية الوسطى من إدارة الشرطة العسكرية، تنفيذ الحكم على المحكم عليهم حسب الثوانين والأومر المبينة. مؤكدة على أن الحكم واجب التنفيذ فورا طبقا للمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية.
وسبق وقدم المشير خليفة حفتر، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.