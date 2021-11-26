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https://arabic.sputniknews.com/20211126/أديل-تحقق-إنجازا-قياسيا-كـمغنية-منفردة-بألبومها-الجديد-30-بعد-أسبوع-من-طرحه-1053313076.html
أديل تحقق إنجازا قياسيا كـ"مغنية منفردة" بألبومها الجديد "30"... بعد أسبوع من طرحه
أديل تحقق إنجازا قياسيا كـ"مغنية منفردة" بألبومها الجديد "30"... بعد أسبوع من طرحه
تصدرت المغنية البريطانية، أديل، قوائم الأغنيات البريطانية، اليوم الجمعة، بأحدث ألبوماتها الغنائية ‏‏"30"، وذلك بعد أسبوع من طرحها له‎.‎ 26.11.2021, سبوتنيك عربي
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أديل
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وقالت شركة القوائم الرسمية إن مبيعات أول أسبوع من ألبوم "30" سجلت في الإجمالي 261 ألفا في أكبر أسبوع افتتاحي في العام حتى الآن. وهذا الرقم هو الأكبر منذ ألبوم (ديفايد) للمغني البريطاني، إيد شيران، في 2017 والأكبر لمغنية منفردة منذ ألبوم أديل السابق "25"، الذي طرحته قبل 6 سنوات، بحسب وكالة "رويترز".وتابعت الشركة: "يصبح هذا الألبوم هو رابع ألبوم لأديل يتصدر القوائم البريطانية، وبالتالي وصلت للمركز الأول في القوائم الرسمية بكل ألبوماتها المصورة، وهو إنجاز قياسي لمغنية منفردة".كما أشارت الشركة في بيانها إلى أن "كل ألبومات أديل السابقة حاضرة أيضا في قوائم الأسبوع الحالي"، مبينة أن ألبوم "25" في المركز 15، وألبوم "21" في المركز 18، بينما جاء ألبومها "19" في المركز 31.ليس هذا فحسب، بل كان ألبوم "30" الأكثر تحميلا على البث المباشر خلال الأسبوع المنصرم، بتسجيله 55.7 مليون مرة تشغيل لأغانيه، بحسب بيان الشركة أيضا.وحظيت أديل بإشادة من النقاد والمعجبين بصدق أحاسيسها في أغنيات ألبومها الجديد "30"، والتي تتحدث فيها مع نجلها أنجلو (9 أعوام) لتشرح له ملابسات انفصالها.
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أديل

أديل تحقق إنجازا قياسيا كـ"مغنية منفردة" بألبومها الجديد "30"... بعد أسبوع من طرحه

20:01 GMT 26.11.2021
© AFP 2021 / Robyn Beckالمغنية البريطانية أديل
المغنية البريطانية أديل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
المغنية البريطانية أديل
© AFP 2021 / Robyn Beck
تابعنا عبر
تصدرت المغنية البريطانية، أديل، قوائم الأغنيات البريطانية، اليوم الجمعة، بأحدث ألبوماتها الغنائية ‏‏"30"، وذلك بعد أسبوع من طرحها له‎.‎
وقالت شركة القوائم الرسمية إن مبيعات أول أسبوع من ألبوم "30" سجلت في الإجمالي 261 ألفا في أكبر أسبوع افتتاحي في العام حتى الآن. وهذا الرقم هو الأكبر منذ ألبوم (ديفايد) للمغني البريطاني، إيد شيران، في 2017 والأكبر لمغنية منفردة منذ ألبوم أديل السابق "25"، الذي طرحته قبل 6 سنوات، بحسب وكالة "رويترز".

وتابعت الشركة: "يصبح هذا الألبوم هو رابع ألبوم لأديل يتصدر القوائم البريطانية، وبالتالي وصلت للمركز الأول في القوائم الرسمية بكل ألبوماتها المصورة، وهو إنجاز قياسي لمغنية منفردة".

كما أشارت الشركة في بيانها إلى أن "كل ألبومات أديل السابقة حاضرة أيضا في قوائم الأسبوع الحالي"، مبينة أن ألبوم "25" في المركز 15، وألبوم "21" في المركز 18، بينما جاء ألبومها "19" في المركز 31.
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ليس هذا فحسب، بل كان ألبوم "30" الأكثر تحميلا على البث المباشر خلال الأسبوع المنصرم، بتسجيله 55.7 مليون مرة تشغيل لأغانيه، بحسب بيان الشركة أيضا.
وحظيت أديل بإشادة من النقاد والمعجبين بصدق أحاسيسها في أغنيات ألبومها الجديد "30"، والتي تتحدث فيها مع نجلها أنجلو (9 أعوام) لتشرح له ملابسات انفصالها.
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