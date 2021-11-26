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أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T15:01+0000
2021-11-26T15:01+0000
اقتصاد
تركيا
أردوغان
الليرة التركية
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وقال أردوغان : "هذا المعدل سينخفض، سوف ينخفض! نحن، شعبنا، مزارعونا لن يمزقهم المعدل".هذا وانخفض سعر العملة التركية على مدار العام بأكثر من 40%، وسجل يوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا سلبيا، حيث انخفض من 11.37 إلى 13.21 ليرة للدولار. هذا الانخفاض الحاد في يوم واحد هو الأقصى خلال العشرين عاما الماضية. حدث ذلك بعد يوم الخميس الماضي حين قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الخصم إلى 15% من 16%. ويوم الاثنين، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى في خطاب متلفز لصالح خفض سعر الفائدة. وفي وقت سابق، اتهم زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا أردوغان بعدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة وسط انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة. ورفض الزعيم التركي الدعوة قائلا إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو/ حزيران 2023.
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اقتصاد, تركيا, أردوغان, الليرة التركية

أردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية

15:01 GMT 26.11.2021
© twitter.com/RTErdoganالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© twitter.com/RTErdogan
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ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر.
وقال أردوغان : "هذا المعدل سينخفض، سوف ينخفض! نحن، شعبنا، مزارعونا لن يمزقهم المعدل".

وتابع قائلا: "هناك عملاء أجانب يهاجموننا لكن مهما فعلوا فلن نتخلى عن برنامجنا الاقتصادي".

هذا وانخفض سعر العملة التركية على مدار العام بأكثر من 40%، وسجل يوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا سلبيا، حيث انخفض من 11.37 إلى 13.21 ليرة للدولار. هذا الانخفاض الحاد في يوم واحد هو الأقصى خلال العشرين عاما الماضية. حدث ذلك بعد يوم الخميس الماضي حين قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الخصم إلى 15% من 16%.
ويوم الاثنين، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى في خطاب متلفز لصالح خفض سعر الفائدة. وفي وقت سابق، اتهم زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا أردوغان بعدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة وسط انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة. ورفض الزعيم التركي الدعوة قائلا إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو/ حزيران 2023.
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