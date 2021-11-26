أمريكا: "جميع الخيارات مطروحة" للتعامل مع الحشود العسكرية الروسية قرب أوكرانيا

وفي إفادة صحفية، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، كارين دونفريد: "كما تعلمون، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وهناك حزمة أدوات تتضمن مجموعة كاملة من الخيارات".وأضافت أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيقرر الخطوة التالية بعد مشاورات يجريها الأسبوع المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وتابعت أن على الحلف الآن أن يقرر ما هي التحركات التالية التي يريد اتخاذها، وذلك قبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى لاتفيا والسويد الأسبوع المقبل لحضور اجتماعي الناتو ومنظمة الأمن والتعاون.واستطردت: "في الأسبوع المقبل، سنتحدث عن تقييمنا لما يحدث على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وسنبدأ هذه المحادثات حول الخيارات المطروحة على الطاولة وما الذي يرغب حلف الناتو أن نقوم به معا".ادعت أجهزة استخبارات وتقارير غربية استعداد روسيا لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو جملة وتفصيلا، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد.وحذرت موسكو أيضا من أن التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
وتابعت أن على الحلف الآن أن يقرر ما هي التحركات التالية التي يريد اتخاذها، وذلك قبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى لاتفيا والسويد الأسبوع المقبل لحضور اجتماعي الناتو ومنظمة الأمن والتعاون.
واستطردت: "في الأسبوع المقبل، سنتحدث عن تقييمنا لما يحدث على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وسنبدأ هذه المحادثات حول الخيارات المطروحة على الطاولة وما الذي يرغب حلف الناتو أن نقوم به معا".