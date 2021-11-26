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أمريكا: "جميع الخيارات مطروحة" للتعامل مع الحشود العسكرية الروسية قرب أوكرانيا
أمريكا: "جميع الخيارات مطروحة" للتعامل مع الحشود العسكرية الروسية قرب أوكرانيا
قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "جميع الخيارات" مطروحة على الطاولة للرد على حشد القوات الروسية "الكبير وغير المعتاد" قرب الحدود... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T20:31+0000
2021-11-26T20:31+0000
روسيا
أوكرانيا
الناتو
الولايات المتحدة
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وفي إفادة صحفية، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، كارين دونفريد: "كما تعلمون، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وهناك حزمة أدوات تتضمن مجموعة كاملة من الخيارات".وأضافت أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيقرر الخطوة التالية بعد مشاورات يجريها الأسبوع المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وتابعت أن على الحلف الآن أن يقرر ما هي التحركات التالية التي يريد اتخاذها، وذلك قبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى لاتفيا والسويد الأسبوع المقبل لحضور اجتماعي الناتو ومنظمة الأمن والتعاون.واستطردت: "في الأسبوع المقبل، سنتحدث عن تقييمنا لما يحدث على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وسنبدأ هذه المحادثات حول الخيارات المطروحة على الطاولة وما الذي يرغب حلف الناتو أن نقوم به معا".ادعت أجهزة استخبارات وتقارير غربية استعداد روسيا لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو جملة وتفصيلا، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد.وحذرت موسكو أيضا من أن التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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روسيا, أوكرانيا, الناتو, الولايات المتحدة

أمريكا: "جميع الخيارات مطروحة" للتعامل مع الحشود العسكرية الروسية قرب أوكرانيا

20:31 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Stringer
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قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "جميع الخيارات" مطروحة على الطاولة للرد على حشد القوات الروسية "الكبير وغير المعتاد" قرب الحدود الأوكرانية.
وفي إفادة صحفية، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، كارين دونفريد: "كما تعلمون، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وهناك حزمة أدوات تتضمن مجموعة كاملة من الخيارات".
وأضافت أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيقرر الخطوة التالية بعد مشاورات يجريها الأسبوع المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
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وتابعت أن على الحلف الآن أن يقرر ما هي التحركات التالية التي يريد اتخاذها، وذلك قبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى لاتفيا والسويد الأسبوع المقبل لحضور اجتماعي الناتو ومنظمة الأمن والتعاون.
واستطردت: "في الأسبوع المقبل، سنتحدث عن تقييمنا لما يحدث على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وسنبدأ هذه المحادثات حول الخيارات المطروحة على الطاولة وما الذي يرغب حلف الناتو أن نقوم به معا".
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ادعت أجهزة استخبارات وتقارير غربية استعداد روسيا لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو جملة وتفصيلا، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد.
وحذرت موسكو أيضا من أن التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
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