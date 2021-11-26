تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211126/أول-تصريحات-لرئيس-وزراء-إثيوبيا-بالزي-العسكري-على-جبهة-القتال-فيديو-1053301839.html
أول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
أول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:38+0000
2021-11-26T12:42+0000
العالم
إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050031688_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_239eb03107eceddde547f2d58fc77f78.jpg
وقال أحمد الذي كان يتحدث للتلفزيون بلغتي أوروميا وأمهرة المحليتين، إن قوات تيغراي تنسحب من المناطق التي احتلتها حتى الآن، مؤكدا أنها ليست في وضع يسمح لها بمنافسة الجيش الوطني، بحسب محطة فانا الإثيوبية.وأشار إلى أن الجيش تمكن من تحرير منطقتي شيفرة وكاساجيتا في منطقة عفر، ويواصل التقدم إلى مناطق أخرى في عملية عسكرية واسعة النطاق.يأتي ذلك بينما تواجه إثيوبيا مؤامرة لتقسيمها بحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة المركزية، حيث تواجه العاصمة خطر السقوط في أيدي تحالف عسكري بين قوات جبهة تحرير تيغراي وقوات أورومو، التي تزحف باتجاه أديس أبابا.وأطلقت عدة دول تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.وتوجّه رئيس الوزراء آبي أحمد إلى الجبهة الأمامية للمشاركة في الحرب ضد جبهة تيغراي، وسلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.وأكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنه "لا يوجد حل عسكري" للحرب الأهلية في إثيوبيا، لافتة إلى أنها تدعم الدبلوماسية باعتبارها "الخيار الأول والأخير والوحيد".
https://arabic.sputniknews.com/20211107/متمردو-تيغراي-لن-يحدث-حمام-دم-في-أديس-أبابا-حال-دخلناها---1050642210.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050031688_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e2dc0364edf7e11408a24c84a1f3ba4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

أول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو

12:38 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 12:42 GMT 26.11.2021)
© AP Photo / Lee Jin-manرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
تابعنا عبر
يتبع
ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد.
وقال أحمد الذي كان يتحدث للتلفزيون بلغتي أوروميا وأمهرة المحليتين، إن قوات تيغراي تنسحب من المناطق التي احتلتها حتى الآن، مؤكدا أنها ليست في وضع يسمح لها بمنافسة الجيش الوطني، بحسب محطة فانا الإثيوبية.
وأشار إلى أن الجيش تمكن من تحرير منطقتي شيفرة وكاساجيتا في منطقة عفر، ويواصل التقدم إلى مناطق أخرى في عملية عسكرية واسعة النطاق.
يأتي ذلك بينما تواجه إثيوبيا مؤامرة لتقسيمها بحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة المركزية، حيث تواجه العاصمة خطر السقوط في أيدي تحالف عسكري بين قوات جبهة تحرير تيغراي وقوات أورومو، التي تزحف باتجاه أديس أبابا.
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2021
متمردو تيغراي: لن يحدث "حمام دم" في أديس أبابا حال دخلناها
7 نوفمبر, 12:35 GMT
وأطلقت عدة دول تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.
وتوجّه رئيس الوزراء آبي أحمد إلى الجبهة الأمامية للمشاركة في الحرب ضد جبهة تيغراي، وسلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.
وأكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنه "لا يوجد حل عسكري" للحرب الأهلية في إثيوبيا، لافتة إلى أنها تدعم الدبلوماسية باعتبارها "الخيار الأول والأخير والوحيد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:43 GMTلحظة سقوط معلمة مغشيا عليها والطلاب يهرعون لنجدتها... فيديو
12:38 GMTأول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
12:35 GMTالكرملين يرد على مزاعم الرئيس الأوكراني حول وجود خطط انقلاب ضده بمشاركة روسيا
12:34 GMTهل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟
12:34 GMTهل تضعف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية في لبنان؟
12:31 GMTروسيا تعزز فاعلية شبكة اكتشاف إطلاق الصواريخ البالستية الأمريكية
12:19 GMTطبيب روسي يشرح سبب فائدة أسماك البحر
12:13 GMTحليمة بولند تشكر أهل عمان.. "غرقوني بالذهب"
12:09 GMTمنظمة محامي الجزائر تعلق كافة قراراتها الاحتجاجية
12:06 GMTبوتين خلال لقائه علييف: قوات حفظ السلام الروسية تقوم بدور إيجابي في قره باغ...فيديو
11:55 GMTتحت مظلة "فيفا"... كأس العرب تعود بعد توقف استمر 9 سنوات
11:55 GMTالخارجية العراقية: مجموع العراقيين العائدين من الحدود البيلاروسية 1894
11:49 GMTوسط مخاوف من سقوط العاصمة... ماذا طلبت إثيوبيا من إسرائيل
11:49 GMTفرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد
11:40 GMTبريطانيا تجد ذريعة لعودة قواتها إلى ألمانيا
11:28 GMTإعلام: مباحثات أمريكية إسرائيلية حول النووي الإيراني
11:18 GMTرئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من متحور كورونا الجديد: أكثر فتكا
11:16 GMTبعد خلافات شديدة... "خطوة كبيرة" في العلاقات بين فرنسا وإيطاليا تستهدف ليبيا
11:14 GMTمصر: خبر سار لـ 1.6 مليون مصري يعملون في السعودية
11:07 GMTزيلينسكي يكشف عن انقلاب كان مخططا له في 1 ديسمبر