https://arabic.sputniknews.com/20211126/إحباط-7-محاولات-لتهريب-أكثر-من-مليوني-حبة-كبتاغون-في-السعودية-1053302008.html

إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من مليوني حبة "كبتاغون" في السعودية

إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من مليوني حبة "كبتاغون" في السعودية

كشفت السلطات السعودية عن إحباط 7 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر "منفذ حديثة" الحدودي شمالي المملكة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T12:50+0000

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2021-11-26T12:50+0000

العالم العربي

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وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان نشرته اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي أنها "أحبطت 7 محاولات لتهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاغون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ".وأضافت الهيئة أنه "عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية المعتادة، عثر على كميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق احترافية، حيث تم في محاولة التهريب الأولى إحباط تهريب (467.441) حبة كبتاغون مخبأة في تجويف أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".في المحاولة الثانية بحسب البيان "تم ضبط (566.279) حبة كبتاغون تم إخفاؤها داخل أكياس في إرسالية عبارة عن (طحين نشا). أما في المحاولة الثالثة تمكن رجال الهيئة في المنفذ من إحباط تهريب (136.045) حبة كبتاغون، كانت مخبأة داخل الراديتر الخاص بإحدى الشاحنات وذلك بعد تجويفه وتعبئته بالحبوب بطريقة فنية".وأضافت الهيئة أن "رجال الأمن في المنفذ تمكنوا كذلك من إحباط محاولة تهريب رابعة، وذلك بعد العثور على (184.883) حبة كبتاغون مخبأة في تجويف ديكور الثلاجة الخاصة بكابينة إحدى الشاحنات .في المحاولة الخامسة تم إحباط تهريب (473.255) حبة كبتاغون بعد أن قام المهرب بإخفائها بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من شاحنته التي كان يقودها".وتابع البيان أنه "في المحاولة السادسة جرى إخفاء (282.558) حبة كبتاغون في أرضية إحدى الشاحنات"، مضيفة أن"محاولة تهريب حبوب كبتاغون سابعة بلغ عدد المضبوطات فيها (26.744) بعد العثور عليها مخبأة بمخابئ في الواجهة الأمامية للشاحنة وأوضحت أنه ”بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على المتهمين وعددهم 12 شخصا".وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يقومون بترويج وتهريب المخدرات قد تصل إلى الإعدام.

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العالم العربي