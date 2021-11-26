https://arabic.sputniknews.com/20211126/إسرائيل-تضع-أفريقيا-في-القائمة-الحمراء-الخاصة-بكورونا-1053305798.html

إسرائيل تضع أفريقيا في القائمة الحمراء الخاصة بكورونا

إسرائيل تضع أفريقيا في القائمة الحمراء الخاصة بكورونا

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وضع دول القارة الأفريقية باستثناء تلك الواقعة في شمالها، ضمن القائمة الحمراء بما في ذلك جزر سيشيل ومدغشقر. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T14:21+0000

2021-11-26T14:21+0000

2021-11-26T14:21+0000

فيروس كورونا

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القدس - سبوتنيك. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بينيت، قال فيه إن "المتحور الجديد لفيروس كورونا يبعث على القلق وإن الأمر يتطلب جهوداً وربما إجراءات صارمة لمنع تحول إسرائيل لدولة حمراء".في السياق ذاته، أعلن بينيت عن انعقاد المجلس الوزاري المصغر، مساء يوم غد السبت، لمواصلة التباحث بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة المتحور الجديد، ولم يستبعد الإعلان عن إجراءات صارمة لم يسمها. كما أعلن بينيت عن أن "وزارة الصحة ستبدأ بإجراء فحص شامل في الشبكة الصحية للوقوف على مستوى انتشار الطفرة الجديدة في إسرائيل".من جانبه، قال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، إن "المتحور الجديد سريع الانتشار وهو قيد الدراسة الآن من حيث سرعة انتشاره وخطورته ومدى صموده في وجه التطعيمات"، ودعا الإسرائيليين إلى "عدم الدخول في حالة فزع، لحين الوقوف على حالة انتشار الطفرة الجديدة من فيروس كورونا".وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم الجمعة، عن مصاب بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، بعد اكتشافها في دول عدة في جنوب أفريقيا. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن "المصاب وصل من دولة ملاوي" وإن الوزارة "بانتظار نتائج فحص لشخصين آخرين يعتقد انهما مصابان أيضاً، بنفس الطفرة". كما أكدت أن "الثلاثة قد تلقوا التطعيم المضاد للفيروس".

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فيروس كورونا