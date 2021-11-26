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https://arabic.sputniknews.com/20211126/إعلام-رئيس-الحكومة-الكويتية-يفاضل-بين-شخصيتين-لتولي-حقيبة-الداخلية-1053290488.html
إعلام: رئيس الحكومة الكويتية يفاضل بين شخصيتين لتولي حقيبة الداخلية
إعلام: رئيس الحكومة الكويتية يفاضل بين شخصيتين لتولي حقيبة الداخلية
أكدت تقارير إعلامية أن رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد اتخذ قرارا بتغيير وزير الداخلية الكويتي، وهو يفاضل الآن بين شخصيتين جديدتين لتولي الوزارة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T07:51+0000
2021-11-26T07:51+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قالت مصادر حكومية مطلعة، إن رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد اتخذ قرارا بتغيير وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباحوأكدت المصادر وجود شخصيتين يفاضل بينهما رئيس الوزراء الكويتي، لتولي الوزارة في حكومته الجديدة، بعد أن كلفه أمير البلاد بتشكيلها.ولفتت إلى أن الشخصيتين أحدهما "من ذرية مبارك وشغل منصباً دبلوماسياً، والثاني شغل منصباً أمنياً، وسيفاضل بينهما لتولي وزارة الداخلية في الحكومة القادمة".وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
https://arabic.sputniknews.com/20210118/أمير-الكويت-يقبل-استقالة-الحكومة-ويكلفها-بتيسير-الأعمال-لحين-التشكيل-الجديد-1047833628.html
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أخبار الكويت اليوم

إعلام: رئيس الحكومة الكويتية يفاضل بين شخصيتين لتولي حقيبة الداخلية

07:51 GMT 26.11.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDالشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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أكدت تقارير إعلامية أن رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد اتخذ قرارا بتغيير وزير الداخلية الكويتي، وهو يفاضل الآن بين شخصيتين جديدتين لتولي الوزارة.
وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قالت مصادر حكومية مطلعة، إن رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد اتخذ قرارا بتغيير وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2021
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين التشكيل الجديد
18 يناير, 10:15 GMT
وأكدت المصادر وجود شخصيتين يفاضل بينهما رئيس الوزراء الكويتي، لتولي الوزارة في حكومته الجديدة، بعد أن كلفه أمير البلاد بتشكيلها.
ولفتت إلى أن الشخصيتين أحدهما "من ذرية مبارك وشغل منصباً دبلوماسياً، والثاني شغل منصباً أمنياً، وسيفاضل بينهما لتولي وزارة الداخلية في الحكومة القادمة".
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.
وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وفي الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، مطالبا إياه بترشيح من يراه مناسبا لتولي الوزارات المختلفة.
يشار إلى أن خلافا كان قد وقع بين رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد وبين البرلمان يتمحور حول رغبة الأول في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.
وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
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