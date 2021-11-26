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https://arabic.sputniknews.com/20211126/إغلاق-3-جسور-رئيسية-في-العراق-صور-1053296672.html
إغلاق 3 جسور رئيسية في العراق... صور
إغلاق 3 جسور رئيسية في العراق... صور
أغلق الأمن العراقي ثلاثة جسور رئيسية في مركز العاصمة بغداد بالتزامن مع الدعوة لتظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T10:02+0000
2021-11-26T10:02+0000
2021-11-26T10:02+0000
العالم العربي
العراق
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وبحسب وكالة "الفرات نيوز"، فقد انتشرت قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وشهدت أغلب الشوارع القريبة من الساحة ازدحاما في حركة السير.والجسور التي تم إغلاقها هي الجمهورية والسنك والأحرار.
سبوتنيك عربي
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2021
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
إغلاق 3 جسور رئيسية في العراق... صور
أغلق الأمن العراقي ثلاثة جسور رئيسية في مركز العاصمة بغداد بالتزامن مع الدعوة لتظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات.
وبحسب وكالة "الفرات نيوز"، فقد انتشرت قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير
وشهدت أغلب الشوارع القريبة من الساحة ازدحاما في حركة السير.
والجسور التي تم إغلاقها هي الجمهورية والسنك والأحرار.