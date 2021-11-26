إيران: محادثات فيينا من أجل عودة أمريكا لاتفاق عام 2015

ذكرت ذلك وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.ومن المقرر أن تستأنف طهران وواشنطن المفاوضات غير المباشرة المتوقفة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي في فيينا، يوم الاثنين المقبل.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ، سحب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.يشار إلى أن إيران والاتحاد الأوروبي أعلنتا مؤخرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو2021 كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت أمريكا منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو2021 كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت أمريكا منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.