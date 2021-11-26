https://arabic.sputniknews.com/20211126/إيران-محادثات-فيينا-من-أجل-عودة-أمريكا-لاتفاق-عام-2015-1053311833.html

إيران: محادثات فيينا من أجل عودة أمريكا لاتفاق عام 2015

إيران: محادثات فيينا من أجل عودة أمريكا لاتفاق عام 2015

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الجمعة، إن ‏"محادثات فيينا مع القوى الكبرى في فيينا، والتي ستعقد الأسبوع المقبل، ستكون بشأن عودة... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T18:25+0000

2021-11-26T18:25+0000

2021-11-26T18:25+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية.ومن المقرر أن تستأنف طهران وواشنطن المفاوضات غير المباشرة المتوقفة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي في فيينا، يوم الاثنين المقبل.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ، سحب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.يشار إلى أن إيران والاتحاد الأوروبي أعلنتا مؤخرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو2021 كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت أمريكا منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.

https://arabic.sputniknews.com/20211120/وزير-الدفاع-الأمريكي-كل-خيارات-الحفاظ-على-أمن-أمريكا-مطروحة-في-حال-عدم-التزام-إيران-باتفاق-فيينا-1050758975.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران