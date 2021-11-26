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https://arabic.sputniknews.com/20211126/إيطاليا-تستقبل-الفتاة-الأفغانية-صاحبة-صورة-غلاف-ناشونال-جيوجرافيك-الشهيرة-1053287375.html
إيطاليا تستقبل "الفتاة الأفغانية" صاحبة صورة غلاف ناشونال جيوجرافيك الشهيرة
إيطاليا تستقبل "الفتاة الأفغانية" صاحبة صورة غلاف ناشونال جيوجرافيك الشهيرة
قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الخميس إن بلاده قدمت ملاذا آمنا لشربات جولا، "الفتاة الأفغانية" الشهيرة ذات العيون الخضراء التي أصبحت صورتها التي... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T04:00+0000
2021-11-26T04:52+0000
إيطاليا
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت جولا المساعدة لمغادرة أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد في أغسطس آب، مضيفا أن وصولها جزء من برنامج أوسع لإجلاء المواطنين الأفغان ودمجهم، بحسب رويترز.وكان المصور الأمريكي ستيف ماكوري قد التقط صورة جولا عندما كانت صغيرة تعيش في مخيم للاجئين على الحدود الباكستانية الأفغانية.الصورة، التي أبرزت عينيها الخضراوين المدهشتين اللتين اختلط فيهما مزيج من القوة والألم، أكسبتها شهرة عالمية لكن هويتها لم تعرف إلا في عام 2002 عندما عاد ماكوري إلى المنطقة واقتفى أثرها.وقالت ناشونال جيوجرافيك في ذلك الوقت إن محللا في مكتب التحقيقات الاتحادي ونحاتا تشريحيا ومخترع التعرف على الأشخاص عبر بصمة العين تحققوا جميعا من هويتها.وفي عام 2016، اعتقلت باكستان جولا بتهمة تزوير بطاقة هوية باكستانية في محاولة للعيش في البلاد. واستقبلها الرئيس الأفغاني آنذاك أشرف غني لدى عودتها ووعد بمنحها شقة تضمن لها "العيش بكرامة وأمان في وطنها".
https://arabic.sputniknews.com/20161026/باكستان-أفغانستان-موناليزا-1020592390.html
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إيطاليا, أخبار أفغانستان اليوم

إيطاليا تستقبل "الفتاة الأفغانية" صاحبة صورة غلاف ناشونال جيوجرافيك الشهيرة

04:00 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 04:52 GMT 26.11.2021)
© YouTube.comموناليزا الحرب الأفغانية
موناليزا الحرب الأفغانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© YouTube.com
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قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الخميس إن بلاده قدمت ملاذا آمنا لشربات جولا، "الفتاة الأفغانية" الشهيرة ذات العيون الخضراء التي أصبحت صورتها التي نشرت على غلاف مجلة ناشونال جيوجرافيك عام 1985 رمزا لحروب بلادها.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت جولا المساعدة لمغادرة أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد في أغسطس آب، مضيفا أن وصولها جزء من برنامج أوسع لإجلاء المواطنين الأفغان ودمجهم، بحسب رويترز.
وكان المصور الأمريكي ستيف ماكوري قد التقط صورة جولا عندما كانت صغيرة تعيش في مخيم للاجئين على الحدود الباكستانية الأفغانية.
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الصورة، التي أبرزت عينيها الخضراوين المدهشتين اللتين اختلط فيهما مزيج من القوة والألم، أكسبتها شهرة عالمية لكن هويتها لم تعرف إلا في عام 2002 عندما عاد ماكوري إلى المنطقة واقتفى أثرها.
وقالت ناشونال جيوجرافيك في ذلك الوقت إن محللا في مكتب التحقيقات الاتحادي ونحاتا تشريحيا ومخترع التعرف على الأشخاص عبر بصمة العين تحققوا جميعا من هويتها.
وفي عام 2016، اعتقلت باكستان جولا بتهمة تزوير بطاقة هوية باكستانية في محاولة للعيش في البلاد. واستقبلها الرئيس الأفغاني آنذاك أشرف غني لدى عودتها ووعد بمنحها شقة تضمن لها "العيش بكرامة وأمان في وطنها".
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