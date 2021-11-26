اتفاق شراكة استراتيجي بين "موانئ أبو ظبي" وصندوق الثروة السيادي التركي

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جرت مراسم توقيع الاتفاقية في تركيا، حيث وقعها الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وأرادا إيرمت، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن "تركيا توفر الكثير من الفرص الاستثمارية الممتازة والجذابة، لافتا إلى التقدم الاقتصادي والتطور التكنولوجي الذي يمكن تحقيقه بفضل هذا التعاون الثنائي".بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي والذي يأتي في إطار مجموعة واسعة من الإجراءات التي تنفذها تركيا لتعزيز أداء قطاعات التجارة والخدمات البحرية واللوجستية.وأشار إلى أن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي سيعزز قدرة تركيا على تطوير مرافق الموانئ والبنى التحتية وتحسين جودتها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.
أعلنت مجموعة "موانئ أبوظبي" أنها وقعت على اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الثروة السيادي التركي.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جرت مراسم توقيع الاتفاقية في تركيا، حيث وقعها الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وأرادا إيرمت، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.
وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين في استطلاع ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية في تركيا، بالإضافة إلى إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لتقييم تلك الفرص وتعزيز العلاقات والروابط التجارية بين الطرفين. كما تعزز من مستوى التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن "تركيا توفر الكثير من الفرص الاستثمارية الممتازة والجذابة، لافتا إلى التقدم الاقتصادي والتطور التكنولوجي الذي يمكن تحقيقه بفضل هذا التعاون الثنائي".
بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي والذي يأتي في إطار مجموعة واسعة من الإجراءات التي تنفذها تركيا لتعزيز أداء قطاعات التجارة والخدمات البحرية واللوجستية.
وأشار إلى أن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي سيعزز قدرة تركيا على تطوير مرافق الموانئ والبنى التحتية وتحسين جودتها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.