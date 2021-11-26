اجتماع روسي صيني رفيع المستوى أواخر نوفمبر الجاري

وحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية نشرته وكالة "سبوتنيك" فقد أكدت أن رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، سوف يجتمع عبر تقنية الفيديو مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في الـ30 من نوفمبر الجاري.ووفقا لتصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قال: "رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانغ، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، سيعقدان الاجتماع الدوري السادس والعشرين لرؤساء حكومتي روسيا والصين، عبر تقنية الفيديو، يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر".وكانت الخارجية الصينية أعلنت في وقت سابق، أن وزراء خارجية روسيا والصين والهند، سيجتمعون، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، الموافق اليوم الجمعة، عبر الفيديو.
يعقد كل من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اجتماع أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية نشرته وكالة "سبوتنيك" فقد أكدت أن رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، سوف يجتمع عبر تقنية الفيديو مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في الـ30 من نوفمبر الجاري.
ووفقا لتصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قال: "رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانغ، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، سيعقدان الاجتماع الدوري السادس والعشرين لرؤساء حكومتي روسيا والصين، عبر تقنية الفيديو، يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر".
وكانت الخارجية الصينية أعلنت في وقت سابق، أن وزراء خارجية روسيا والصين والهند، سيجتمعون، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، الموافق اليوم الجمعة، عبر الفيديو.