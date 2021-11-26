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استقالة 3 قاضيات لبنانيات بسبب التدخل السياسي في شؤون القضاء وتدني الأجور
استقالة 3 قاضيات لبنانيات بسبب التدخل السياسي في شؤون القضاء وتدني الأجور
قدمت ثلاث قاضيات رفيعات المستوى استقالاتهن احتجاجا على التدخل السياسي في القضاء وتدني الأجور وسط الأزمة المالية في لبنان. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T13:13+0000
2021-11-26T13:13+0000
أخبار لبنان
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وحسب "رويترز"، قالت القاضية رولا الحسيني، وهي إحدى القاضيات اللائي قدمن استقالاتهن وتتولى رئاسة محكمة الاستئناف، إن "هذه صرخة عن كل ما هو خطأ.. الظروف المعيشية، التدخل السياسي، في النهاية في بلد (هناك بلد) عم ينهار".وأضافت الحسيني أن القضاة المستقيلين سيطلبون من المجلس اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القضاء ثم يقرروا ما إذا كانوا سيتمسكون باستقالاتهم أم لا. ورفضت القاضية جانيت حنا، وهي قاضية في محكمة استئناف بيروت التعليق، بينما لم يتسن الوصول إلى القاضية كارلا قسيس في محكمة التمييز، وفقا لـ"رويترز".وفي السياق، قال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إن المجلس لم يقبل الاستقالات بعد لأن القاضيات عضوات "مميزات في القضاء".يذكر أن القاضيتين، الحسيني وحنا، كانتا قد أصدرتا مؤخرا أحكاما برفض محاولات وزراء سابقين، متهمين في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، لتنحية القاضي طارق بيطار الذي يحقق في القضية. ومن ثم قدّم السياسيون دعاوى تطالب بتنحية القاضيتين عن الملف.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/عون-يشكر-بوتين-على-موافقته-بإرسال-صور-أقمار-الصناعية-تتعلق-بانفجار-مرفأ-بيروت-1053083370.html
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أخبار لبنان

استقالة 3 قاضيات لبنانيات بسبب التدخل السياسي في شؤون القضاء وتدني الأجور

13:13 GMT 26.11.2021
© Fotolia / Dianadudaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Fotolia / Dianaduda
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قدمت ثلاث قاضيات رفيعات المستوى استقالاتهن احتجاجا على التدخل السياسي في القضاء وتدني الأجور وسط الأزمة المالية في لبنان.
وحسب "رويترز"، قالت القاضية رولا الحسيني، وهي إحدى القاضيات اللائي قدمن استقالاتهن وتتولى رئاسة محكمة الاستئناف، إن "هذه صرخة عن كل ما هو خطأ.. الظروف المعيشية، التدخل السياسي، في النهاية في بلد (هناك بلد) عم ينهار".
وأضافت الحسيني أن القضاة المستقيلين سيطلبون من المجلس اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القضاء ثم يقرروا ما إذا كانوا سيتمسكون باستقالاتهم أم لا.

وتابعت: "هناك قضاة في لبنان مستقلين ولا ينتمون لأي سياسي وهناك هجمة ضخمة ومعيبة عليهم. لازم حدا يوقف معنا".

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ورفضت القاضية جانيت حنا، وهي قاضية في محكمة استئناف بيروت التعليق، بينما لم يتسن الوصول إلى القاضية كارلا قسيس في محكمة التمييز، وفقا لـ"رويترز".

وفي السياق، قال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إن المجلس لم يقبل الاستقالات بعد لأن القاضيات عضوات "مميزات في القضاء".

يذكر أن القاضيتين، الحسيني وحنا، كانتا قد أصدرتا مؤخرا أحكاما برفض محاولات وزراء سابقين، متهمين في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، لتنحية القاضي طارق بيطار الذي يحقق في القضية.
ومن ثم قدّم السياسيون دعاوى تطالب بتنحية القاضيتين عن الملف.
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