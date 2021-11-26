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https://arabic.sputniknews.com/20211126/اشتباكات-بين-الشرطة-ومحتجين-على-نقص-المياه-في-إيران-فيديو-1053308989.html
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على نقص المياه في إيران... فيديو
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على نقص المياه في إيران... فيديو
اشتبك مئات المحتجين مع الشرطة في مدينة أصفهان وسط إيران، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين يؤازرون مزارعين يطالبون بتوفير المياه لمحاصيلهم. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T16:06+0000
2021-11-26T16:06+0000
2021-11-26T16:06+0000
العالم
احتجاجات
إيران
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وشهدت أصفهان، وهي ثالث أكبر مدينة في إيران، احتجاجات على نقص المياه في نهر (زيانده رود) أكبر نهر في المنطقة والذي جف.وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في دراجة بخارية للشرطة وسيارة إسعاف.وأضافت: "كانوا مجموعات تضم كل منها ما بين 40 و50 في الشوارع حول جسر پل خواجو ويقدر عددهم بنحو 300".ونشر التلفزيون الرسمي لقطات للشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتجمعين في قاع النهر الجاف.يُنظر إلى الجفاف على أنه أحد الأسباب، لكن المزارعين يلقون باللوم أيضا على تحويل السلطات لمياه النهر إلى محافظة يزد المجاورة.وتعهدت الحكومة الإيرانية بمساعدة المزارعين وحل الأزمة.طالع أخبار إيران عبر سبوتنيك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, احتجاجات, إيران
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على نقص المياه في إيران... فيديو
اشتبك مئات المحتجين مع الشرطة في مدينة أصفهان وسط إيران، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين يؤازرون مزارعين يطالبون بتوفير المياه لمحاصيلهم.
وشهدت أصفهان، وهي ثالث أكبر مدينة في إيران، احتجاجات على نقص المياه في نهر (زيانده رود) أكبر نهر في المنطقة والذي جف.
وقالت
وكالة أنباء فارس شبه الرسمية
إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في دراجة بخارية للشرطة وسيارة إسعاف.
وأضافت: "كانوا مجموعات تضم كل منها ما بين 40 و50 في الشوارع حول جسر پل خواجو ويقدر عددهم بنحو 300".
ونشر التلفزيون الرسمي لقطات للشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتجمعين في قاع النهر الجاف.
يُنظر إلى الجفاف على أنه أحد الأسباب، لكن المزارعين يلقون باللوم أيضا على
تحويل السلطات لمياه النهر
إلى محافظة يزد المجاورة.
وتعهدت الحكومة الإيرانية بمساعدة المزارعين وحل الأزمة.
طالع أخبار إيران عبر سبوتنيك.