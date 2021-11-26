تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211126/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-منصة-صواريخ-لـ-أنصار-الله-في-محافظة-صعدة-1053315210.html
التحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ لـ "أنصار الله" في محافظة صعدة
التحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ لـ "أنصار الله" في محافظة صعدة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، يوم الجمعة، تدمير هدف عسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T22:58+0000
2021-11-26T22:58+0000
اليمن
التحالف العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049581275_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_5a946152ebdfb0a3a637699b01cabf2a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "دمر منصة إطلاق صواريخ بالستية شكلت تهديداً وشيكاً في صعدة".في سياق متصل، عرض التحالف العربي صوراً استخبارية وفضائية قال إنها لبعض تفاصيل عملية استهدافه دار الرئاسة في صنعاء فجر اليوم.وذكر التحالف أن القصر الرئاسي يرتبط بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبه وترتبط بجبل النهدين، مضيفاً أن طائراته استهدفت عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد قصفه لها قبل يومين.من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن التحالف نفذ 13 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 11 غارة على مديرية الجُوبة جنوب مأرب، وغارتين على مديرية صِرواح غرب مأرب.وأشار إلى شن طيران التحالف غارتين على منطقة العَمشية في مديرية حَرف سُفيان شمال عَمران (50 كيلو متراً) شمال غربي صنعاء، في حين تعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إلى غارة جوية استهدفت منطقة الأقشع في مديرية الحَزم مركز الجوف.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20201217/التحالف-العربي-يعلن-سقوط-صاروخ-باليستي-لـ-أنصار-الله-داخل-صعدة-اليمنية-1047540645.html
اليمن
التحالف العربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049581275_74:0:1207:850_1920x0_80_0_0_78abe1bbeb7941a3896f22c46d4c4a39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليمن, التحالف العربي

التحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ لـ "أنصار الله" في محافظة صعدة

22:58 GMT 26.11.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / HO
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، يوم الجمعة، تدمير هدف عسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "دمر منصة إطلاق صواريخ بالستية شكلت تهديداً وشيكاً في صعدة".
في سياق متصل، عرض التحالف العربي صوراً استخبارية وفضائية قال إنها لبعض تفاصيل عملية استهدافه دار الرئاسة في صنعاء فجر اليوم.
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2020
التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ باليستي لـ "أنصار الله" داخل صعدة اليمنية
17 ديسمبر 2020, 10:56 GMT
وذكر التحالف أن القصر الرئاسي يرتبط بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبه وترتبط بجبل النهدين، مضيفاً أن طائراته استهدفت عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد قصفه لها قبل يومين.
من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن التحالف نفذ 13 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 11 غارة على مديرية الجُوبة جنوب مأرب، وغارتين على مديرية صِرواح غرب مأرب.
وأشار إلى شن طيران التحالف غارتين على منطقة العَمشية في مديرية حَرف سُفيان شمال عَمران (50 كيلو متراً) شمال غربي صنعاء، في حين تعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إلى غارة جوية استهدفت منطقة الأقشع في مديرية الحَزم مركز الجوف.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:01 GMTبايدن: سأتحدث على الأرجح مع رئيسي روسيا وأوكرانيا
أمسمقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على حافلة مدرسية بكوسوفو
أمسالتحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ لـ "أنصار الله" في محافظة صعدة
أمسهولندا تفرض إغلاق ليلي بسبب انتشار كورونا
أمسبايدن: على الدول الأخرى مضاهاة "كرم" أمريكا في التبرع باللقاحات
أمسولاية نيويورك تعلن حالة التأهب القصوى بسبب متحور "أوميكرون"
أمسالرئيس الجزائري: نأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار
أمسكريم عبد العزيز يقبل رأس منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عقب تكريمه... فيديو
أمسمصر تعلق حركة الطيران مع جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"
أمسالتحالف العربي ينشر صورا لاستهداف "دار الرئاسة" في صنعاء
أمسأمريكا: "جميع الخيارات مطروحة" للتعامل مع الحشود العسكرية الروسية قرب أوكرانيا
أمسالإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية بعد ظهور متحور جديد لكورونا
أمستقارير: زعيم كوريا الشمالية يحظر على شعبه ارتداء السترات الجلدية
أمسأديل تحقق إنجازا قياسيا كـ"مغنية منفردة" بألبومها الجديد "30"... بعد أسبوع من طرحه
أمسماكرون يزور 3 دول خليجية في ديسمبر
أمسالصحة العالمية: متحور "أوميكرون" يحتوي على خصائص مثيرة للقلق وشهد طفرات كثيرة
أمسكبير مستشاري بايدن الطبيين: لا يوجد ما يشير إلى أن متحور كورونا الجديد موجود في أمريكا
أمسلحظة إطلاق الرصاص على مهاجم وزارة الداخلية في تونس... عاد للتو من سوريا
أمسإيران: محادثات فيينا من أجل عودة أمريكا لاتفاق عام 2015
أمسروسيا تعلق على استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا