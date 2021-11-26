https://arabic.sputniknews.com/20211126/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-منصة-صواريخ-لـ-أنصار-الله-في-محافظة-صعدة-1053315210.html

التحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ لـ "أنصار الله" في محافظة صعدة

التحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ لـ "أنصار الله" في محافظة صعدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، يوم الجمعة، تدمير هدف عسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T22:58+0000

2021-11-26T22:58+0000

2021-11-26T22:58+0000

اليمن

التحالف العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "دمر منصة إطلاق صواريخ بالستية شكلت تهديداً وشيكاً في صعدة".في سياق متصل، عرض التحالف العربي صوراً استخبارية وفضائية قال إنها لبعض تفاصيل عملية استهدافه دار الرئاسة في صنعاء فجر اليوم.وذكر التحالف أن القصر الرئاسي يرتبط بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبه وترتبط بجبل النهدين، مضيفاً أن طائراته استهدفت عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد قصفه لها قبل يومين.من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن التحالف نفذ 13 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 11 غارة على مديرية الجُوبة جنوب مأرب، وغارتين على مديرية صِرواح غرب مأرب.وأشار إلى شن طيران التحالف غارتين على منطقة العَمشية في مديرية حَرف سُفيان شمال عَمران (50 كيلو متراً) شمال غربي صنعاء، في حين تعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إلى غارة جوية استهدفت منطقة الأقشع في مديرية الحَزم مركز الجوف.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20201217/التحالف-العربي-يعلن-سقوط-صاروخ-باليستي-لـ-أنصار-الله-داخل-صعدة-اليمنية-1047540645.html

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