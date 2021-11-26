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https://arabic.sputniknews.com/20211126/الحاجة-إليها-تتزايد-روسيا-تقرر-تصدير-أحدث-محطة-رادار-للخارج-1053289016.html
الحاجة إليها تتزايد... روسيا تقرر تصدير أحدث محطة رادار للخارج
الحاجة إليها تتزايد... روسيا تقرر تصدير أحدث محطة رادار للخارج
تواصل شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" جهودها لإدخال أحدث محطة رادار قادرة على اكتشاف جميع أنواع وسائل الهجوم الجوي، إلى السوق العالمية. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T06:47+0000
2021-11-26T06:47+0000
روسيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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ونوهت صحيفة التصنيع العسكري "في. بي. كا" إلى أن محطة الرادار"59إن6 – تي يي" المعروفة باسم "بروتيفنيك" (هذه الكلمة الروسية تعني الخصم) تعد واحدة من أفضل محطات الرادار في العالم من حيث مدى ودقة كشف الأهداف اللازم صدها.ومن الهام بمكان أن محطة الرادار "بروتيفنيك" قادرة على اكتشاف الطائرات الشبحية الخفية والصواريخ فرط الصوتية التي يمكن أن تبلغ سرعتها 8000 كيلومتر في الساعة، وتستطيع أن تكتشف ما يطير على ارتفاع 200 كيلومتر ويبعد عنها بـ450 كيلومترا أفقيًا، وتؤدي عملهافي ظروف التشويش الإلكتروني.ويمكن التحكم فيها عن بعد يصل إلى 15 كيلومترا، عندما تقتضي ضرورة الحفاظ على سلامة مشغّلي محطة الرادار وجودهم خارج المحطة.ويتوقع الخبراء ارتفاع الطلب العالمي على وسائل الدفاع الجوي القادرة على التعامل مع الأهداف فرط الصوتية في وقت يتطلع فيه المزيد من الدول إلى الحصول على وسائل الهجوم الجوي الفائقة السرعة.
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روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا

الحاجة إليها تتزايد... روسيا تقرر تصدير أحدث محطة رادار للخارج

06:47 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Alexander Vilfمنظومة الرادار المحمولة 55جي6ام "نيبا-ام" فى افتتاح منتدي الجيش 2015
منظومة الرادار المحمولة 55جي6ام نيبا-ام فى افتتاح منتدي الجيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Alexander Vilf
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تواصل شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" جهودها لإدخال أحدث محطة رادار قادرة على اكتشاف جميع أنواع وسائل الهجوم الجوي، إلى السوق العالمية.
ونوهت صحيفة التصنيع العسكري "في. بي. كا" إلى أن محطة الرادار"59إن6 – تي يي" المعروفة باسم "بروتيفنيك" (هذه الكلمة الروسية تعني الخصم) تعد واحدة من أفضل محطات الرادار في العالم من حيث مدى ودقة كشف الأهداف اللازم صدها.
ميدان رماية دونغوز في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
روسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
أمس, 08:52 GMT
ومن الهام بمكان أن محطة الرادار "بروتيفنيك" قادرة على اكتشاف الطائرات الشبحية الخفية والصواريخ فرط الصوتية التي يمكن أن تبلغ سرعتها 8000 كيلومتر في الساعة، وتستطيع أن تكتشف ما يطير على ارتفاع 200 كيلومتر ويبعد عنها بـ450 كيلومترا أفقيًا، وتؤدي عملها
في ظروف التشويش الإلكتروني.
ويمكن التحكم فيها عن بعد يصل إلى 15 كيلومترا، عندما تقتضي ضرورة الحفاظ على سلامة مشغّلي محطة الرادار وجودهم خارج المحطة.
ويتوقع الخبراء ارتفاع الطلب العالمي على وسائل الدفاع الجوي القادرة على التعامل مع الأهداف فرط الصوتية في وقت يتطلع فيه المزيد من الدول إلى الحصول على وسائل الهجوم الجوي الفائقة السرعة.
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