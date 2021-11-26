تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211126/الخارجية-السويسرية-المستشار-الاتحادي-لن-يستطيع-مواصلة-رحلته-إلى-الصين-ويعود-إلى-بلاده-1053307870.html
سويسرا: وزير الخارجية لن يستطيع مواصلة رحلته إلى الصين ويعود إلى بلاده
سويسرا: وزير الخارجية لن يستطيع مواصلة رحلته إلى الصين ويعود إلى بلاده
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية إغناسيو كاسيس، الذي هبطت طائرته في موسكو لأسباب فنية في وقت سابق، لن يتمكن من مواصلة رحلته إلى... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T15:37+0000
2021-11-26T15:42+0000
روسيا
العالم
سويسرا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053307829_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_6b50c394c61d82facb5cb25803123a87.jpg
وجاء في بيان الخارجية السويسرية على تويتر: "لقد بحثنا خيارات مختلفة (لمواصلة الرحلة). مع الأسف، لا يمكن مواصلة الرحلة إلى الصين في الوقت الراهن. لذلك، سيعود اليوم المستشار الاتحادي إغناسيو كاسيس من موسكو إلى سويسرا".وعادت طائرة القوات الجوية السويسرية، عقب رحلة نوفوسيبيرسك - هانغتشو، إلى مطار المغادرة "تولماتشيفو"، ثم توجهت إلى موسكو بدلاً من الصين لأسباب فنية، حسبما أفاد مصدر مطلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك". وكما أُبلغت وكالة "سبوتنيك" في وزارة الخارجية السويسرية، فإن الوضع مع إعادة توجيه الطائرة إلى موسكو لا يشكل أي تهديد لمن كانوا على متنها.
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053307829_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b823a6b54f4918449268afd10a8e0ec5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, سويسرا, الصين

سويسرا: وزير الخارجية لن يستطيع مواصلة رحلته إلى الصين ويعود إلى بلاده

15:37 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 15:42 GMT 26.11.2021)
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصوروزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Максим Блинов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية إغناسيو كاسيس، الذي هبطت طائرته في موسكو لأسباب فنية في وقت سابق، لن يتمكن من مواصلة رحلته إلى الصين وسيعود إلى بلاده.
وجاء في بيان الخارجية السويسرية على تويتر: "لقد بحثنا خيارات مختلفة (لمواصلة الرحلة). مع الأسف، لا يمكن مواصلة الرحلة إلى الصين في الوقت الراهن. لذلك، سيعود اليوم المستشار الاتحادي إغناسيو كاسيس من موسكو إلى سويسرا".

وكان من المفترض أن يلتقي كاسيس، يوم السبت، بنظيره الصيني وانغ يي، لكن يوم الجمعة، تم تغيير مسار الطائرة التي تقل الوزير إلى موسكو بسبب مشاكل فنية.

وعادت طائرة القوات الجوية السويسرية، عقب رحلة نوفوسيبيرسك - هانغتشو، إلى مطار المغادرة "تولماتشيفو"، ثم توجهت إلى موسكو بدلاً من الصين لأسباب فنية، حسبما أفاد مصدر مطلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك".
وكما أُبلغت وكالة "سبوتنيك" في وزارة الخارجية السويسرية، فإن الوضع مع إعادة توجيه الطائرة إلى موسكو لا يشكل أي تهديد لمن كانوا على متنها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:18 GMTزيلينسكي: نحن بحاجة للتحدث مع روسيا بشأن تبادل المعتقلين
16:14 GMTروغوزين: "روسكوسموس" و"ناسا" تناقشان إمكانية التحام مركبة "كرو دراغون" مع وحدة "بريتشال"
16:13 GMTبيان من الجيش اللبناني حول "مساعدات مالية للعسكريين"
16:06 GMTاشتباكات بين الشرطة ومحتجين على نقص المياه في إيران... فيديو
16:03 GMTماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد المثير للقلق... هل نقترب من إغلاق عالمي جديد؟
15:56 GMTرئيس المفوضية العليا الليبية: سنرى إذا كان موعد الانتخابات مناسبا أم لا
15:52 GMTالاتحاد الأوروبي يسعى لحظر الإعلانات السياسية التي تستهدف العرق أو الدين
15:51 GMTصيادون فرنسيون يعطلون الحركة عبر نفق المانش للمطالبة بتسوية نزاعات صيد السمك... فيديو
15:37 GMTسويسرا: وزير الخارجية لن يستطيع مواصلة رحلته إلى الصين ويعود إلى بلاده
15:16 GMTأستاذ آثار عن أشعار احتفالية "الأقصر... طريق الكباش"‏: مدونة على معابد الفراعنة
15:14 GMTالبابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفرنسي ماكرون في القصر الرسولي... فيديو
15:09 GMTالأمن السوري يسلم لجنة التحقيق الروسية وثائق تخص مكافحة الإرهاب
15:01 GMTأردوغان يلقي باللوم على القوى الخارجية في تدهور الليرة التركية
14:59 GMTسائح أراد صورة مع تمساح يظنه بلاستيكيا فكانت الكارثة... فيديو
14:55 GMTكندا تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا على الفور بسبب القتال
14:44 GMTسمكة قرش "زومبي" تواصل البحث عن طعامها رغم التهام جزء كبير من جسدها... فيديو
14:40 GMTحريق في منزل مهجور يقود لاكتشاف مواد مشبوهة في الكويت... فيديو
14:39 GMTخبير: روسيا والسعودية قد تجمدان قرار رفع إنتاج النفط
14:28 GMTليبيا... تشوش في المشهد الانتخابي و"أعداء الأمس" أمام استحقاق التحالف
14:21 GMTإسرائيل تضع أفريقيا في القائمة الحمراء الخاصة بكورونا