سويسرا: وزير الخارجية لن يستطيع مواصلة رحلته إلى الصين ويعود إلى بلاده

وجاء في بيان الخارجية السويسرية على تويتر: "لقد بحثنا خيارات مختلفة (لمواصلة الرحلة). مع الأسف، لا يمكن مواصلة الرحلة إلى الصين في الوقت الراهن. لذلك، سيعود اليوم المستشار الاتحادي إغناسيو كاسيس من موسكو إلى سويسرا".وعادت طائرة القوات الجوية السويسرية، عقب رحلة نوفوسيبيرسك - هانغتشو، إلى مطار المغادرة "تولماتشيفو"، ثم توجهت إلى موسكو بدلاً من الصين لأسباب فنية، حسبما أفاد مصدر مطلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك". وكما أُبلغت وكالة "سبوتنيك" في وزارة الخارجية السويسرية، فإن الوضع مع إعادة توجيه الطائرة إلى موسكو لا يشكل أي تهديد لمن كانوا على متنها.
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية إغناسيو كاسيس، الذي هبطت طائرته في موسكو لأسباب فنية في وقت سابق، لن يتمكن من مواصلة رحلته إلى الصين وسيعود إلى بلاده.
وجاء في بيان الخارجية السويسرية على تويتر: "لقد بحثنا خيارات مختلفة (لمواصلة الرحلة). مع الأسف، لا يمكن مواصلة الرحلة إلى الصين في الوقت الراهن. لذلك، سيعود اليوم المستشار الاتحادي إغناسيو كاسيس من موسكو إلى سويسرا".
وكان من المفترض أن يلتقي كاسيس، يوم السبت، بنظيره الصيني وانغ يي، لكن يوم الجمعة، تم تغيير مسار الطائرة التي تقل الوزير إلى موسكو بسبب مشاكل فنية.
وعادت طائرة القوات الجوية السويسرية، عقب رحلة نوفوسيبيرسك - هانغتشو، إلى مطار المغادرة "تولماتشيفو"، ثم توجهت إلى موسكو بدلاً من الصين لأسباب فنية، حسبما أفاد مصدر مطلع على الوضع لوكالة "سبوتنيك".
وكما أُبلغت وكالة "سبوتنيك" في وزارة الخارجية السويسرية، فإن الوضع مع إعادة توجيه الطائرة إلى موسكو لا يشكل أي تهديد لمن كانوا على متنها.