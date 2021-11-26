الخارجية العراقية: مجموع العراقيين العائدين من الحدود البيلاروسية 1894

وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف أن وزارته نجحت في تنظيم عدد من الرحلات الاستثنائية إلى الحدود البيلاروسية البولندية، لإعادة العراقيين العالقين عليها.وقال: "نجحنا حتى الآن من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية، وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية (176) والثالثة (435)".وأوضح أن الرحلة الرابعة "ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل (430)، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً1894".وقال الصحاف إن وزارته "تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021"، لافتا إلى أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، واستقبل عدداً منهم في بغداد".ولفت إلى "ضرورة تحقيق الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب واتجار البشر، التي كانت ضالعة في هذه المخاطر".وقال: "الوزارة أوعزت لسفارتي جمهوريّة العراق في موسكو ووارسو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتفيا، وبولندا".
وقال: "نجحنا حتى الآن من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية، وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية (176) والثالثة (435)".
وأوضح أن الرحلة الرابعة "ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل (430)، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً1894".
وقال الصحاف إن وزارته "تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021"، لافتا إلى أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، واستقبل عدداً منهم في بغداد".