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الخارجية العراقية: مجموع العراقيين العائدين من الحدود البيلاروسية 1894
الخارجية العراقية: مجموع العراقيين العائدين من الحدود البيلاروسية 1894
أكدت وزارة الخارجية العراقية أن مجموع العراقيين الذين عادوا طوعا إلى البلاد من الحدود البيلاروسية سيبلغ 1894 شخصا. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T11:55+0000
2021-11-26T11:55+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف أن وزارته نجحت في تنظيم عدد من الرحلات الاستثنائية إلى الحدود البيلاروسية البولندية، لإعادة العراقيين العالقين عليها.وقال: "نجحنا حتى الآن من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية، وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية (176) والثالثة (435)".وأوضح أن الرحلة الرابعة "ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل (430)، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً1894".وقال الصحاف إن وزارته "تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021"، لافتا إلى أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، واستقبل عدداً منهم في بغداد".ولفت إلى "ضرورة تحقيق الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب واتجار البشر، التي كانت ضالعة في هذه المخاطر".وقال: "الوزارة أوعزت لسفارتي جمهوريّة العراق في موسكو ووارسو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتفيا، وبولندا".
https://arabic.sputniknews.com/20211125/القنصل-العراقي-في-بيلاروسيا-بغداد-لم-تحدد-رحلة-إجلاء-من-مينسك-في-25-نوفمبر-1053266410.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم

الخارجية العراقية: مجموع العراقيين العائدين من الحدود البيلاروسية 1894

11:55 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أكدت وزارة الخارجية العراقية أن مجموع العراقيين الذين عادوا طوعا إلى البلاد من الحدود البيلاروسية سيبلغ 1894 شخصا.
وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف أن وزارته نجحت في تنظيم عدد من الرحلات الاستثنائية إلى الحدود البيلاروسية البولندية، لإعادة العراقيين العالقين عليها.
إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
القنصل العراقي في بيلاروسيا: بغداد لم تحدد رحلة إجلاء من مينسك في 25 نوفمبر
أمس, 09:16 GMT
وقال: "نجحنا حتى الآن من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية، وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية (176) والثالثة (435)".
وأوضح أن الرحلة الرابعة "ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل (430)، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً1894".
وقال الصحاف إن وزارته "تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021"، لافتا إلى أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، واستقبل عدداً منهم في بغداد".
ولفت إلى "ضرورة تحقيق الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب واتجار البشر، التي كانت ضالعة في هذه المخاطر".
وقال: "الوزارة أوعزت لسفارتي جمهوريّة العراق في موسكو ووارسو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتفيا، وبولندا".
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