https://arabic.sputniknews.com/20211126/الخطر-الرئيسي-لكورونا-مع-الدوالي-1053287534.html

الخطر الرئيسي لكورونا مع الدوالي

الخطر الرئيسي لكورونا مع الدوالي

حذر جراح الأوردة أرمين أفاكيان في مقابلة مع سبوتنيك، من أن كوفيد-19 خطير بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من دوالي الأوردة، حيث من المحتمل جدًا أن يؤدي إلى... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T04:50+0000

2021-11-26T04:50+0000

2021-11-26T04:50+0000

مجتمع

علوم

صحة

فيروس كورونا

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يمكن أن تؤدي عدوى فيروس كورونا إلى مضاعفات مثل تجلط الدم، كما اكتشف الأطباء منذ فترة طويلة. في الوقت نفسه، فإن الأوردة المصابة بالدوالي أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم مقارنة بالأوعية السليمة.تؤدي زيادة الخثار بعد الإصابة بفيروس كورونا، على وجه الخصوص، إلى زيادة سماكة الدم. لذلك، يصف الأطباء دائمًا أدوية ترقق الدم للمرضى الذين يصابون بكورونا. من المهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الدوالي تناول هذه الأدوية.وأوضح لماذا يمكن أن يؤدي تكوين جلطة دموية إلى وفاة الشخص."يمكن أن يكون التهاب الوريد الخثاري صاعدًا، ويمكن أن يبدأ في أسفل الساق، على الفخذ، ثم ينتقل إلى أعلى الفخذ، ومن خلال الوريد الصافن إلى الوريد العميق. من الوريد الصافن، يمكن للخثرة أن تنتقل إلى داخل وريد الفخد العميق.. وهكذا يتشكل الانسداد الرئوي .. تنفجر الجلطة وتدخل القلب إلى الشريان الرئوي وهذا أمر قاتل".وتابع أنه يمكن تجنب العواقب المأساوية إذا بدأ علاج الدوالي في الوقت المناسب. والأفضل من ذلك، الوقاية من الأمراض. للقيام بذلك، يمكنك ارتداء الجوارب الضاغطة من فئة الضغط الثانية. وفقًا له، يجدر التفكير في مثل هذا الإجراء للأشخاص الذين يتعين عليهم الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة كل يوم، على سبيل المثال، في العمل.عندما يتعلق الأمر بالوقاية من عدوى فيروس كورونا، فإن التطعيم هو الطريقة الوحيدة المؤكدة للوقاية من العدوى.

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مجتمع, علوم, صحة, فيروس كورونا