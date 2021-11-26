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الخطر الرئيسي لكورونا مع الدوالي
الخطر الرئيسي لكورونا مع الدوالي
حذر جراح الأوردة أرمين أفاكيان في مقابلة مع سبوتنيك، من أن كوفيد-19 خطير بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من دوالي الأوردة، حيث من المحتمل جدًا أن يؤدي إلى... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T04:50+0000
2021-11-26T04:50+0000
مجتمع
علوم
صحة
فيروس كورونا
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يمكن أن تؤدي عدوى فيروس كورونا إلى مضاعفات مثل تجلط الدم، كما اكتشف الأطباء منذ فترة طويلة. في الوقت نفسه، فإن الأوردة المصابة بالدوالي أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم مقارنة بالأوعية السليمة.تؤدي زيادة الخثار بعد الإصابة بفيروس كورونا، على وجه الخصوص، إلى زيادة سماكة الدم. لذلك، يصف الأطباء دائمًا أدوية ترقق الدم للمرضى الذين يصابون بكورونا. من المهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الدوالي تناول هذه الأدوية.وأوضح لماذا يمكن أن يؤدي تكوين جلطة دموية إلى وفاة الشخص."يمكن أن يكون التهاب الوريد الخثاري صاعدًا، ويمكن أن يبدأ في أسفل الساق، على الفخذ، ثم ينتقل إلى أعلى الفخذ، ومن خلال الوريد الصافن إلى الوريد العميق. من الوريد الصافن، يمكن للخثرة أن تنتقل إلى داخل وريد الفخد العميق.. وهكذا يتشكل الانسداد الرئوي .. تنفجر الجلطة وتدخل القلب إلى الشريان الرئوي وهذا أمر قاتل".وتابع أنه يمكن تجنب العواقب المأساوية إذا بدأ علاج الدوالي في الوقت المناسب. والأفضل من ذلك، الوقاية من الأمراض. للقيام بذلك، يمكنك ارتداء الجوارب الضاغطة من فئة الضغط الثانية. وفقًا له، يجدر التفكير في مثل هذا الإجراء للأشخاص الذين يتعين عليهم الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة كل يوم، على سبيل المثال، في العمل.عندما يتعلق الأمر بالوقاية من عدوى فيروس كورونا، فإن التطعيم هو الطريقة الوحيدة المؤكدة للوقاية من العدوى.
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مجتمع, علوم, صحة, فيروس كورونا

الخطر الرئيسي لكورونا مع الدوالي

04:50 GMT 26.11.2021
© twitterأقدام
أقدام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© twitter
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حذر جراح الأوردة أرمين أفاكيان في مقابلة مع سبوتنيك، من أن كوفيد-19 خطير بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من دوالي الأوردة، حيث من المحتمل جدًا أن يؤدي إلى تجلط الدم. وقدم نصائح حول كيفية تقليل المخاطر.
يمكن أن تؤدي عدوى فيروس كورونا إلى مضاعفات مثل تجلط الدم، كما اكتشف الأطباء منذ فترة طويلة. في الوقت نفسه، فإن الأوردة المصابة بالدوالي أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم مقارنة بالأوعية السليمة.
وقال الطبيب: "إذا كان الشخص مصابًا بدوالي الأوردة وكان مصابًا بفيروس كورونا، فهناك خطر كبير للإصابة بتجلط الأوردة العميقة والتهاب الوريد الخثاري، ونحن نرى هذا بانتظام. يمكن لأي شخص أن يعيش مائة عام مع دوالي الأوردة، ولا يتم تكوين التهاب الوريد الخثاري والتخثر. لكن الدوالي كقنبلة موقوتة، في أي لحظة يمكن أن تتخثر، يمكن أن تبدأ الجلطة الدموية".
تؤدي زيادة الخثار بعد الإصابة بفيروس كورونا، على وجه الخصوص، إلى زيادة سماكة الدم. لذلك، يصف الأطباء دائمًا أدوية ترقق الدم للمرضى الذين يصابون بكورونا. من المهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الدوالي تناول هذه الأدوية.
وأضاف: "بعد الإصابة بالفيروس، يُنصح جميع المرضى تقريبًا ببدء العلاج المضاد للتخثر - من أسبوعين إلى شهر. هذه أدوية مميعة للدم بجرعات وقائية: يمكنك تناول حبوب، يمكنك أخذ الحقن، إذا لم يكن لدى الشخص تقرحات حادة، ولا توجد موانع، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب".
وأوضح لماذا يمكن أن يؤدي تكوين جلطة دموية إلى وفاة الشخص.
"يمكن أن يكون التهاب الوريد الخثاري صاعدًا، ويمكن أن يبدأ في أسفل الساق، على الفخذ، ثم ينتقل إلى أعلى الفخذ، ومن خلال الوريد الصافن إلى الوريد العميق. من الوريد الصافن، يمكن للخثرة أن تنتقل إلى داخل وريد الفخد العميق.. وهكذا يتشكل الانسداد الرئوي .. تنفجر الجلطة وتدخل القلب إلى الشريان الرئوي وهذا أمر قاتل".
وتابع أنه يمكن تجنب العواقب المأساوية إذا بدأ علاج الدوالي في الوقت المناسب. والأفضل من ذلك، الوقاية من الأمراض. للقيام بذلك، يمكنك ارتداء الجوارب الضاغطة من فئة الضغط الثانية. وفقًا له، يجدر التفكير في مثل هذا الإجراء للأشخاص الذين يتعين عليهم الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة كل يوم، على سبيل المثال، في العمل.
عندما يتعلق الأمر بالوقاية من عدوى فيروس كورونا، فإن التطعيم هو الطريقة الوحيدة المؤكدة للوقاية من العدوى.
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