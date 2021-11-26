الرئيس الإيراني يكشف إنجازا جديدا يخلق حالة من الردع للأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الجمعة، بأن رئيسي قد صرح بأن صناعة الفضاء تخلق نوعا من الردع لأعداء بلاده، خاصة حينما يتم إطلاق الأقمار الصناعية، حيث يشعر الشباب الإيراني بالقوة والفخر.وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء في الحكومة الـ13 الإيرانية برئاسته، وهو الاجتماع الذي عقد بعد عقد كامل من التوقف، مشيدا بدور هذا المجلس في السياسة الإيرانية، ورسم خارطة طريق لتطوير صناعة الفضاء في بلاده.وشدد إبراهيم رئيسي على أهمية صناعة الفضاء في العالم حيال إنتاج الطاقة بمكونات أمنية وتجارية واقتصادية، فضلا عن تلبية احتياجات الإنسان للتقدم بآثار عملية وملموسة في الحياة اليوم وفي المستقبل، أيضا، مؤكدا أنه رغم العقوبات والتهديدات والضغط المستهدف للأعداء في صناعات الطيران والصناعات العسكرية، فإن إيران قد حققت إنجازات كبيرة وتقدما ملحوظا في هذه المجالات.ونادى الرئيس الإيراني بضرورة الاستفادة من خبرات العلماء والموظفين الأكفاء في مجال صناعة الفضاء، والعمل على حل المشكلات في القطاعات الأخرى، خاصة صناعة السيارات، مع إمكانية رؤية آثارها النوعية في الصناعات الأخرى، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والاتصالات والاستخبارات.
وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء في الحكومة الـ13 الإيرانية برئاسته، وهو الاجتماع الذي عقد بعد عقد كامل من التوقف، مشيدا بدور هذا المجلس في السياسة الإيرانية، ورسم خارطة طريق لتطوير صناعة الفضاء في بلاده.
وشدد إبراهيم رئيسي على أهمية صناعة الفضاء في العالم حيال إنتاج الطاقة بمكونات أمنية وتجارية واقتصادية، فضلا عن تلبية احتياجات الإنسان للتقدم بآثار عملية وملموسة في الحياة اليوم وفي المستقبل، أيضا، مؤكدا أنه رغم العقوبات والتهديدات والضغط المستهدف للأعداء في صناعات الطيران والصناعات العسكرية، فإن إيران قد حققت إنجازات كبيرة وتقدما ملحوظا في هذه المجالات.
ونادى الرئيس الإيراني بضرورة الاستفادة من خبرات العلماء والموظفين الأكفاء في مجال صناعة الفضاء، والعمل على حل المشكلات في القطاعات الأخرى، خاصة صناعة السيارات، مع إمكانية رؤية آثارها النوعية في الصناعات الأخرى، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والاتصالات والاستخبارات.