تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211126/الرئيس-الإيراني-يكشف-إنجازا-جديدا-يخلق-حالة-من-الردع-للأعداء-1053302733.html
الرئيس الإيراني يكشف إنجازا جديدا يخلق حالة من الردع للأعداء
الرئيس الإيراني يكشف إنجازا جديدا يخلق حالة من الردع للأعداء
كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، عن إنجاز جديد يخلق نوعا من ردع بلاده لأعدائها. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:58+0000
2021-11-26T13:02+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049740690_0:148:2113:1336_1920x0_80_0_0_1a7665dc5de5ed944fea6871f2f20f0e.jpg
وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الجمعة، بأن رئيسي قد صرح بأن صناعة الفضاء تخلق نوعا من الردع لأعداء بلاده، خاصة حينما يتم إطلاق الأقمار الصناعية، حيث يشعر الشباب الإيراني بالقوة والفخر.وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء في الحكومة الـ13 الإيرانية برئاسته، وهو الاجتماع الذي عقد بعد عقد كامل من التوقف، مشيدا بدور هذا المجلس في السياسة الإيرانية، ورسم خارطة طريق لتطوير صناعة الفضاء في بلاده.وشدد إبراهيم رئيسي على أهمية صناعة الفضاء في العالم حيال إنتاج الطاقة بمكونات أمنية وتجارية واقتصادية، فضلا عن تلبية احتياجات الإنسان للتقدم بآثار عملية وملموسة في الحياة اليوم وفي المستقبل، أيضا، مؤكدا أنه رغم العقوبات والتهديدات والضغط المستهدف للأعداء في صناعات الطيران والصناعات العسكرية، فإن إيران قد حققت إنجازات كبيرة وتقدما ملحوظا في هذه المجالات.ونادى الرئيس الإيراني بضرورة الاستفادة من خبرات العلماء والموظفين الأكفاء في مجال صناعة الفضاء، والعمل على حل المشكلات في القطاعات الأخرى، خاصة صناعة السيارات، مع إمكانية رؤية آثارها النوعية في الصناعات الأخرى، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والاتصالات والاستخبارات.
https://arabic.sputniknews.com/20210203/وزير-الاتصالات-الإيراني-إيران-ستصبح-ضمن-الدول-الخمس-الأولى-عالميا-بمجال-الفضاء-1047991118.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049740690_66:0:2045:1484_1920x0_80_0_0_0e34dd8b36c8f71d62023704d5a9eade.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران

الرئيس الإيراني يكشف إنجازا جديدا يخلق حالة من الردع للأعداء

12:58 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 13:02 GMT 26.11.2021)
© AFP 2021 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، عن إنجاز جديد يخلق نوعا من ردع بلاده لأعدائها.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الجمعة، بأن رئيسي قد صرح بأن صناعة الفضاء تخلق نوعا من الردع لأعداء بلاده، خاصة حينما يتم إطلاق الأقمار الصناعية، حيث يشعر الشباب الإيراني بالقوة والفخر.
صاروخ فضاء إيراني يحمل القمر الصناعي سفير عام 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2021
وزير الاتصالات الإيراني: إيران ستصبح ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في مجال الفضاء
3 فبراير, 07:04 GMT
وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء في الحكومة الـ13 الإيرانية برئاسته، وهو الاجتماع الذي عقد بعد عقد كامل من التوقف، مشيدا بدور هذا المجلس في السياسة الإيرانية، ورسم خارطة طريق لتطوير صناعة الفضاء في بلاده.
وشدد إبراهيم رئيسي على أهمية صناعة الفضاء في العالم حيال إنتاج الطاقة بمكونات أمنية وتجارية واقتصادية، فضلا عن تلبية احتياجات الإنسان للتقدم بآثار عملية وملموسة في الحياة اليوم وفي المستقبل، أيضا، مؤكدا أنه رغم العقوبات والتهديدات والضغط المستهدف للأعداء في صناعات الطيران والصناعات العسكرية، فإن إيران قد حققت إنجازات كبيرة وتقدما ملحوظا في هذه المجالات.
ونادى الرئيس الإيراني بضرورة الاستفادة من خبرات العلماء والموظفين الأكفاء في مجال صناعة الفضاء، والعمل على حل المشكلات في القطاعات الأخرى، خاصة صناعة السيارات، مع إمكانية رؤية آثارها النوعية في الصناعات الأخرى، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والاتصالات والاستخبارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:28 GMTليبيا... تشوش في المشهد الانتخابي و"أعداء الأمس" أمام استحقاق التحالف
14:21 GMTإسرائيل تضع أفريقيا في القائمة الحمراء الخاصة بكورونا
14:21 GMTحقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق
14:18 GMTطلب إسرائيلي علني نادر من أمريكا بتقديم حوافز للدول العربية لتوسيع اتفاقيات التطبيع
14:14 GMTإيران تتفق مع الكويت على فتح آفاق جديدة للعلاقات.. ومفوضية الانتخابات الليبية تعلن مواصلة التحضير
14:05 GMTأول شخص يحصل على عين أنتجت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد
14:02 GMTتغريم "آبل" و"غوغل" بـ20 مليون يورو في إيطاليا
13:59 GMTهل نشهد "دويتو" غنائيا بين أصالة ومحمد رمضان؟... فيديو
13:55 GMTالصحة المصرية: نتابع متحور كورونا الجديد لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة
13:47 GMTبوتين: لم تكن هناك عمليات عسكرية كبيرة في قره باغ خلال عام
13:46 GMTرسميا... "كاف" يؤجل موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي
13:41 GMTمولدوفا تدفع ديونا بقيمة 74 مليون دولار لشركة "غازبروم" الروسية
13:37 GMTبنود وتفاصيل غير مسبوقة... ماذا تتضمن الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع المغرب
13:29 GMTقائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية يوجه رسالة تحذير شديدة إلى "حزب الله"
13:22 GMTتونس تعلن إنقاذ 487 مهاجرا بينهم 13 امرأة و93 طفلا
13:14 GMTغرفة التجارة الأمريكية في روسيا تطلب من واشنطن الاعتراف بـاللقاح "سبوتنيك V"
13:13 GMTاستقالة 3 قاضيات لبنانيات بسبب التدخل السياسي في شؤون القضاء وتدني الأجور
13:09 GMTتونس... عجز بـ 1200 مليار دينار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
12:58 GMTالرئيس الإيراني يكشف إنجازا جديدا يخلق حالة من الردع للأعداء
12:54 GMTعلماء روس يصممون طائرة أسرع من الصوت تحلق في الستراتوسفير... صور