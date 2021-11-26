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https://arabic.sputniknews.com/20211126/الرئيس-الجزائري-نأسف-لاتفاق-المغرب-مع-إسرائيل-وتهديد-الجزائر-من-الرباط-خزي-وعار-1053314286.html
الرئيس الجزائري: نأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار
الرئيس الجزائري: نأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار لم يحدث منذ 1948. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T21:26+0000
2021-11-26T22:10+0000
الجزائر
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وقال تبون في إحاطة إعلامية بخصوص الدبلوماسية الهجومية: "سنهاجم كل من يتجرأ على مهاجمتنا، العين بالعين والسن بالسن".وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت توقيع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب، الأربعاء، ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.وقال مصدر اطلع على المذكرة، إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل.وكانت الرباط أوقفت علاقاتها مع إسرائيل رسميا في عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية في فلسطين، لكن البلدين حافظا بهدوء على مستوى من الاتصال من خلال أجهزتهما الاستخباراتية على مدار العشرين عاما الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/الجزائر-إسرائيل-والمغرب-استهدفتا-بلادنا-خلال-زيارة-غانتس-إلى-الرباط-1053283877.html
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الجزائر

الرئيس الجزائري: نأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار

21:26 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 22:10 GMT 26.11.2021)
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل وتهديد الجزائر من الرباط خزي وعار لم يحدث منذ 1948.
وقال تبون في إحاطة إعلامية بخصوص الدبلوماسية الهجومية: "سنهاجم كل من يتجرأ على مهاجمتنا، العين بالعين والسن بالسن".
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
الجزائر: إسرائيل والمغرب "استهدفتا" بلادنا خلال زيارة غانتس إلى الرباط
أمس, 20:10 GMT
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت توقيع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب، الأربعاء، ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.
وقال مصدر اطلع على المذكرة، إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل.
وكانت الرباط أوقفت علاقاتها مع إسرائيل رسميا في عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية في فلسطين، لكن البلدين حافظا بهدوء على مستوى من الاتصال من خلال أجهزتهما الاستخباراتية على مدار العشرين عاما الماضية.
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