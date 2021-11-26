الرئيس الجزائري ينهي مهام رئيس المجلس الدستوري في البلاد

وحسب موقع النهار، أصدر تبون مرسوما رئاسيا أنهى بموجبه مهام رئيس المجلس الدستوري كمال فينش، ونائبه محمد حبشي بصفته نائبا لرئيس المجلس الدستوري.وفيما جاء هذا القرار عقب تنصيب المحكمة الدستورية، فقد تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 88.يشار إلى أن تبون كان قد شهد تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية الجديدة في الـ 22 من نوفمير/ تشرين الثاني الجاري.وفي السياق ذاته وقع الرئيس الجزائري عدة مراسيم تتعلق بـ "تعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور".ومن تلك المراسيم ما أصدره تبون بتعيين عمر بلحاج كرئيس للمحكمة الدستورية، وليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها.وفيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين عن المحكمة العليا، فقد تم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية، وأمال الدين بولنوار عضوا بالمحكمة الدستورية، عن مجلس الأمة.وعن أساتذة القانون الدستوري، تم انتخاب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.