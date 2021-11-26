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الرئيس الجزائري ينهي مهام رئيس المجلس الدستوري في البلاد
الرئيس الجزائري ينهي مهام رئيس المجلس الدستوري في البلاد
أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام رئيس المجلس الدستوري في البلاد كمال فينش. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T08:08+0000
2021-11-26T08:08+0000
الجزائر
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وحسب موقع النهار، أصدر تبون مرسوما رئاسيا أنهى بموجبه مهام رئيس المجلس الدستوري كمال فينش، ونائبه محمد حبشي بصفته نائبا لرئيس المجلس الدستوري.وفيما جاء هذا القرار عقب تنصيب المحكمة الدستورية، فقد تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 88.يشار إلى أن تبون كان قد شهد تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية الجديدة في الـ 22 من نوفمير/ تشرين الثاني الجاري.وفي السياق ذاته وقع الرئيس الجزائري عدة مراسيم تتعلق بـ "تعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور".ومن تلك المراسيم ما أصدره تبون بتعيين عمر بلحاج كرئيس للمحكمة الدستورية، وليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها.وفيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين عن المحكمة العليا، فقد تم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية، وأمال الدين بولنوار عضوا بالمحكمة الدستورية، عن مجلس الأمة.وعن أساتذة القانون الدستوري، تم انتخاب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.
https://arabic.sputniknews.com/20201006/الجزائر-تقرر-شروط-جديدة-للالتحاق-بالمحكمة-الدستورية-1046751425.html
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الجزائر

الرئيس الجزائري ينهي مهام رئيس المجلس الدستوري في البلاد

08:08 GMT 26.11.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام رئيس المجلس الدستوري في البلاد كمال فينش.
وحسب موقع النهار، أصدر تبون مرسوما رئاسيا أنهى بموجبه مهام رئيس المجلس الدستوري كمال فينش، ونائبه محمد حبشي بصفته نائبا لرئيس المجلس الدستوري.
أشخاص يمشون بجوار ملصق حملة للانتخابات الرئاسية في الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2020
الجزائر تقر شروطا جديدة للالتحاق بالمحكمة الدستورية
6 أكتوبر 2020, 12:44 GMT
وفيما جاء هذا القرار عقب تنصيب المحكمة الدستورية، فقد تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 88.
يشار إلى أن تبون كان قد شهد تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية الجديدة في الـ 22 من نوفمير/ تشرين الثاني الجاري.
وفي السياق ذاته وقع الرئيس الجزائري عدة مراسيم تتعلق بـ "تعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور".
ومن تلك المراسيم ما أصدره تبون بتعيين عمر بلحاج كرئيس للمحكمة الدستورية، وليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها.
وفيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين عن المحكمة العليا، فقد تم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية، وأمال الدين بولنوار عضوا بالمحكمة الدستورية، عن مجلس الأمة.
وعن أساتذة القانون الدستوري، تم انتخاب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.
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