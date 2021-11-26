https://arabic.sputniknews.com/20211126/الصحة-العالمية-تعتبر-متحور-كورونا-الجديد-مصدرا-للقلق-وتطلق-عليه-اسم-أوميكرون-1053312455.html

الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" يحتوى خصائص مثيرة للقلق وشهد طفرات كثيرة

الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" يحتوى خصائص مثيرة للقلق وشهد طفرات كثيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق". 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T19:02+0000

2021-11-26T19:02+0000

2021-11-26T19:40+0000

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

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وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وذكرت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء: "يحتوي المتحور على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق".أعرب خبراء الصحة بالفعل عن شعورهم بقلق عميق إزاء قدرات المتحور الجديد، نظرا لأنه يحتوي على كميات غير عادية من الطفرات ويختلف عن المتغيرات الأخرى بشكل مثير للقلق.يخشى العلماء أن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس في مقاطعة جوتنغ بجنوب إفريقيا، تعني أن المتحور المكتشف هناك لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بأوميكرون "يبدو أنه يتزايد" في جميع مقاطعات جنوب إفريقيا تقريبا.تصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.

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فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية