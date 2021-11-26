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https://arabic.sputniknews.com/20211126/الكرملين-يرد-على-مزاعم-الرئيس-الأوكراني-حول-وجود-خطط-انقلاب-ضده-بمشاركة-روسيا-1053301496.html
الكرملين يرد على مزاعم الرئيس الأوكراني حول وجود خطط انقلاب ضده بمشاركة روسيا
الكرملين يرد على مزاعم الرئيس الأوكراني حول وجود خطط انقلاب ضده بمشاركة روسيا
رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي زعم فيها وجود خطط لعمل انقلاب في أوكرانيا... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:35+0000
2021-11-26T12:35+0000
2021-11-26T12:41+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين إن روسيا لا تتعامل أبدا مع مثل هذه الأمور. وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إنه تلقى معلومات عن التخطيط لانقلاب في أوكرانيا في 1 ديسمبر المقبل.وتنفي روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمال عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، مشيرة إلى أن مثل تلك تستخدم كذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا
الكرملين يرد على مزاعم الرئيس الأوكراني حول وجود خطط انقلاب ضده بمشاركة روسيا 12:35 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 12:41 GMT 26.11.2021)
رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي زعم فيها وجود خطط لعمل انقلاب في أوكرانيا بمشاركة روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين إن روسيا لا تتعامل أبدا مع مثل هذه الأمور.
وأضاف أن "
روسيا
ليس لديها خطط للتدخل في أوكرانيا"، مشددا على أن موسكو لا تفعل مثل هذه الأشياء على الإطلاق.
وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إنه تلقى معلومات عن
التخطيط لانقلاب في أوكرانيا في 1 ديسمبر المقبل
.
وتنفي روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمال عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، مشيرة إلى أن مثل تلك تستخدم كذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.