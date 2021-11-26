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المفوضية الأوروبية تقترح وقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد لكورونا
المفوضية الأوروبية تقترح وقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد لكورونا
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T09:07+0000
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وكتبت أورسولا على حسابها الرسمي بتويتر: "نقترح على الدول الأعضاء بتفعيل بند الطوارئ ووقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب المتحور الجديد المثير للقلق لفيروس كورونا".وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل.
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

المفوضية الأوروبية تقترح وقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد لكورونا

09:07 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 09:13 GMT 26.11.2021)
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد مثير للقلق لفيروس كورونا.
وكتبت أورسولا على حسابها الرسمي بتويتر: "نقترح على الدول الأعضاء بتفعيل بند الطوارئ ووقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب المتحور الجديد المثير للقلق لفيروس كورونا".
وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.
وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
علماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي
أمس, 15:31 GMT
وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.
وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق، لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.
وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل.
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