المفوضية الأوروبية تقترح وقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب متحور جديد لكورونا

وكتبت أورسولا على حسابها الرسمي بتويتر: "نقترح على الدول الأعضاء بتفعيل بند الطوارئ ووقف الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا بسبب المتحور الجديد المثير للقلق لفيروس كورونا".وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل.
وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.
وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق، لأنها يمكن أن تساعد تلك السلالة على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.
وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل.