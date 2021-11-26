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الهند: تقارير المتحور الجديد في جنوب أفريقيا تؤكد تداعياته الخطيرة
الهند: تقارير المتحور الجديد في جنوب أفريقيا تؤكد تداعياته الخطيرة
أعلنت السلطات الهندية أن التقارير الواردة عن المتحور الجديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا تؤكد تداعياته الخطيرة. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T09:18+0000
2021-11-26T09:18+0000
أخبار الهند اليوم
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وحسب بيان لوزارة الصحة الفيدرالية في الهند، نشرته "رويترز"، قال: "التقارير عن الطفرات في المتغير الجديد، الذي تم تحديده على أنه بي 1.1.529، كان لها تداعيات خطيرة على الصحة العامة".وبناء عليه، فقد أصدرت الهند نصيحة لجميع ولاياتها بضرورة إجراء اختبارات صارمة وفحص المسافرين الدوليين من جنوب أفريقيا وغيرها من البلدان "المعرضة للخطر".وقال وزير الصحة راجيش بوشان في رسالة، مساء أمس الخميس: "تم الإبلاغ عن أن هذا البديل يحتوي على عدد كبير جدًا من الطفرات، وبالتالي، فإن له تداعيات خطيرة على الصحة العامة للبلاد في ضوء قيود التأشيرة المخففة أخيرًا وفتح السفر الدولي".وقال مصدر حكومي كبير إنه بينما سارعت بعض الدول الآسيوية الكبرى لتشديد الضوابط الحدودية وتقييد المسافرين، لم تصدر الهند إخطارًا بعد، مؤكدا أن وزارة الصحة الهندية "لم تدرس هذا الأمر بشكل كامل".يشار إلى أن الهند التي تعتبر ثاني أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، كانت قد سجلت أقل ارتفاع في الحالات الجديدة في عام ونصف العام هذا الأسبوع، بسبب ارتفاع التطعيمات والأجسام المضادة في قسم كبير من سكانها من الإصابات السابقة.وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات الهندية 34.56 مليون، يوم الجمعة، فيما انخفض عدد الحالات اليوية فيها إلى النصف منذ سبتمبر/أيلول، وأبلغت البلاد عن 10549 حالة جديدة، اليوم الجمعة.وكانت الهند قد حددت، في وقت سابق من هذا الشهر، 10 دول "معرضة للخطر" من بينها بريطانيا، والصين، وجنوب أفريقيا ، ونيوزيلندا، ودول أخرى. فيما قامت بفتح حدودها أمام 99 دولة إجمالاً.
https://arabic.sputniknews.com/20211021/الهنداحتفالات-باستخدام-مليار-جرعة-من-لقاحات-كورونا-بالغناء-والرقص-1050494717.html
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أخبار الهند اليوم

الهند: تقارير المتحور الجديد في جنوب أفريقيا تؤكد تداعياته الخطيرة

09:18 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Idrees Mohammed / الذهاب إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، امرأة شابة تلجأ لاختبار كورونا في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، امرأة شابة تلجأ لاختبار كورونا في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Idrees Mohammed
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أعلنت السلطات الهندية أن التقارير الواردة عن المتحور الجديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا تؤكد تداعياته الخطيرة.
وحسب بيان لوزارة الصحة الفيدرالية في الهند، نشرته "رويترز"، قال: "التقارير عن الطفرات في المتغير الجديد، الذي تم تحديده على أنه بي 1.1.529، كان لها تداعيات خطيرة على الصحة العامة".
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2021
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وبناء عليه، فقد أصدرت الهند نصيحة لجميع ولاياتها بضرورة إجراء اختبارات صارمة وفحص المسافرين الدوليين من جنوب أفريقيا وغيرها من البلدان "المعرضة للخطر".
وقال وزير الصحة راجيش بوشان في رسالة، مساء أمس الخميس: "تم الإبلاغ عن أن هذا البديل يحتوي على عدد كبير جدًا من الطفرات، وبالتالي، فإن له تداعيات خطيرة على الصحة العامة للبلاد في ضوء قيود التأشيرة المخففة أخيرًا وفتح السفر الدولي".
وقال مصدر حكومي كبير إنه بينما سارعت بعض الدول الآسيوية الكبرى لتشديد الضوابط الحدودية وتقييد المسافرين، لم تصدر الهند إخطارًا بعد، مؤكدا أن وزارة الصحة الهندية "لم تدرس هذا الأمر بشكل كامل".
يشار إلى أن الهند التي تعتبر ثاني أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، كانت قد سجلت أقل ارتفاع في الحالات الجديدة في عام ونصف العام هذا الأسبوع، بسبب ارتفاع التطعيمات والأجسام المضادة في قسم كبير من سكانها من الإصابات السابقة.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات الهندية 34.56 مليون، يوم الجمعة، فيما انخفض عدد الحالات اليوية فيها إلى النصف منذ سبتمبر/أيلول، وأبلغت البلاد عن 10549 حالة جديدة، اليوم الجمعة.
وكانت الهند قد حددت، في وقت سابق من هذا الشهر، 10 دول "معرضة للخطر" من بينها بريطانيا، والصين، وجنوب أفريقيا ، ونيوزيلندا، ودول أخرى. فيما قامت بفتح حدودها أمام 99 دولة إجمالاً.
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