https://arabic.sputniknews.com/20211126/انخفاض-حاد-لأسعار-النفط-وسط-مخاوف-واسعة-النطاق-من-متغير-كورونا-الجديد-1053309982.html

سقوط حر لأسعار النفط وسط مخاوف كبيرة من متغير كورونا الجديد... الخسائر تتجاوز 10%

سقوط حر لأسعار النفط وسط مخاوف كبيرة من متغير كورونا الجديد... الخسائر تتجاوز 10%

انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف واسعة النطاق من تأثير متحور فيروس كورونا المكتشف حديثا في جنوب أفريقيا، مع ظهور بعض... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T16:35+0000

2021-11-26T16:35+0000

2021-11-26T16:47+0000

أسعار النفط اليوم

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102309/59/1023095948_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_25e58996c456715692440f57e46be771.jpg

ولامس خام القياس العالمي "برنت" أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/ أيلول، فيما سجل خام القياس الأمريكي "نايمكس" هبوطا حادا، وسط مخاوف من تسبب المتحور الجديد في موجة من الإغلاقات على مستوى العالم، الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الطلب.وبحلول الساعة 04:30 مساء بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 11.50% إلى 69.36 دولار للبرميل، فيما انخفضت أسعار عقود "برنت" بنسبة 10.29% إلى 73.76 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".ينظر إلى المتحور الجديد باعتباره أحدث وربما أكبر تهديد لتعافي استهلاك النفط منذ أشهر. شهدت أسواق الأسهم العالمية عمليات بيع مكثفة وانخفضت بشكل حاد أيضا، حيث فر المستثمرون إلى الأصول الآمنة.عرف المتحور الجديد من فيروس كورونا "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، لأول مرة، في جنوب أفريقيا، ويحمل الاسم "B.1.1.529"، ويقول مسؤولون إنه مثير للقلق للغاية.في حين تجتمع منظمة الصحة العالمية، اليوم، لمناقشة خطورة هذا المتحور، حذر خبراء من أنه يدعو إلى القلق إذ يبدو أنه يمتلك قدرة كبيرة على الإفلات من المناعة التي يولدها اللقاح، لكن كل ذلك يحتاج إلى بحث وتحليل للتأكد منه. في غضون ذلك أوقفت بعض البلدان حركة السفر مع جنوب أفريقيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أسعار النفط اليوم, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا