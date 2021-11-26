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https://arabic.sputniknews.com/20211126/انخفاض-حاد-لأسعار-النفط-وسط-مخاوف-واسعة-النطاق-من-متغير-كورونا-الجديد-1053309982.html
سقوط حر لأسعار النفط وسط مخاوف كبيرة من متغير كورونا الجديد... الخسائر تتجاوز 10%
سقوط حر لأسعار النفط وسط مخاوف كبيرة من متغير كورونا الجديد... الخسائر تتجاوز 10%
انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف واسعة النطاق من تأثير متحور فيروس كورونا المكتشف حديثا في جنوب أفريقيا، مع ظهور بعض... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T16:35+0000
2021-11-26T16:47+0000
أسعار النفط اليوم
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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ولامس خام القياس العالمي "برنت" أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/ أيلول، فيما سجل خام القياس الأمريكي "نايمكس" هبوطا حادا، وسط مخاوف من تسبب المتحور الجديد في موجة من الإغلاقات على مستوى العالم، الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الطلب.وبحلول الساعة 04:30 مساء بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 11.50% إلى 69.36 دولار للبرميل، فيما انخفضت أسعار عقود "برنت" بنسبة 10.29% إلى 73.76 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".ينظر إلى المتحور الجديد باعتباره أحدث وربما أكبر تهديد لتعافي استهلاك النفط منذ أشهر. شهدت أسواق الأسهم العالمية عمليات بيع مكثفة وانخفضت بشكل حاد أيضا، حيث فر المستثمرون إلى الأصول الآمنة.عرف المتحور الجديد من فيروس كورونا "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، لأول مرة، في جنوب أفريقيا، ويحمل الاسم "B.1.1.529"، ويقول مسؤولون إنه مثير للقلق للغاية.في حين تجتمع منظمة الصحة العالمية، اليوم، لمناقشة خطورة هذا المتحور، حذر خبراء من أنه يدعو إلى القلق إذ يبدو أنه يمتلك قدرة كبيرة على الإفلات من المناعة التي يولدها اللقاح، لكن كل ذلك يحتاج إلى بحث وتحليل للتأكد منه. في غضون ذلك أوقفت بعض البلدان حركة السفر مع جنوب أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html
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أسعار النفط اليوم, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

سقوط حر لأسعار النفط وسط مخاوف كبيرة من متغير كورونا الجديد... الخسائر تتجاوز 10%

16:35 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 16:47 GMT 26.11.2021)
© REUTERS / LUCAS JACKSONانخفاض الأسهم الأمريكية
انخفاض الأسهم الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / LUCAS JACKSON
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انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف واسعة النطاق من تأثير متحور فيروس كورونا المكتشف حديثا في جنوب أفريقيا، مع ظهور بعض الحالات في بلدان أخرى.
ولامس خام القياس العالمي "برنت" أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/ أيلول، فيما سجل خام القياس الأمريكي "نايمكس" هبوطا حادا، وسط مخاوف من تسبب المتحور الجديد في موجة من الإغلاقات على مستوى العالم، الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الطلب.
وبحلول الساعة 04:30 مساء بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 11.50% إلى 69.36 دولار للبرميل، فيما انخفضت أسعار عقود "برنت" بنسبة 10.29% إلى 73.76 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".
رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد المثير للقلق... هل نقترب من إغلاق عالمي جديد؟
16:03 GMT
ينظر إلى المتحور الجديد باعتباره أحدث وربما أكبر تهديد لتعافي استهلاك النفط منذ أشهر. شهدت أسواق الأسهم العالمية عمليات بيع مكثفة وانخفضت بشكل حاد أيضا، حيث فر المستثمرون إلى الأصول الآمنة.
عرف المتحور الجديد من فيروس كورونا "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، لأول مرة، في جنوب أفريقيا، ويحمل الاسم "B.1.1.529"، ويقول مسؤولون إنه مثير للقلق للغاية.
في حين تجتمع منظمة الصحة العالمية، اليوم، لمناقشة خطورة هذا المتحور، حذر خبراء من أنه يدعو إلى القلق إذ يبدو أنه يمتلك قدرة كبيرة على الإفلات من المناعة التي يولدها اللقاح، لكن كل ذلك يحتاج إلى بحث وتحليل للتأكد منه. في غضون ذلك أوقفت بعض البلدان حركة السفر مع جنوب أفريقيا.
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