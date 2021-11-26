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https://arabic.sputniknews.com/20211126/بايدن-على-الدول-الأخرى-مضاهاة-كرم-أمريكا-في-التبرع-باللقاحات-1053314540.html
بايدن: على الدول الأخرى مضاهاة "كرم" أمريكا في التبرع باللقاحات
بايدن: على الدول الأخرى مضاهاة "كرم" أمريكا في التبرع باللقاحات
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الدول الأخرى يجب أن تضاهي "كرم" الولايات المتحدة، وأن تتبرع بمزيد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد،... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T21:33+0000
2021-11-26T21:33+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
فيروس كورونا
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وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الوباء لن ينتهي حتى يكون لدينا لقاحات عالمية".كما دعا بايدن الدول للتخلي عن حماية الملكية الفكرية للسماح بتصنيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.وجاء النداء العاجل من الرئيس الأمريكي في الوقت الذي فرض فيه قيودا على السفر على 8 دول في جنوب أفريقيا، ردا على اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا يدعى "أوميكرون".وقال بايدن: "بالنسبة للمجتمع الدولي، يجب أن توضح الأخبار المتعلقة بهذا الشكل الجديد أكثر من أي وقت مضى لماذا لن ينتهي هذا الوباء حتى نحصل على لقاحات عالمية".وتابع: وحث الدول المشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل على رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات فيروس كورونا، مما يسمح بالتوسع السريع في التصنيع.وقال "هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية التحرك بسرعة".
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الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا

بايدن: على الدول الأخرى مضاهاة "كرم" أمريكا في التبرع باللقاحات

21:33 GMT 26.11.2021
© REUTERS / TASOS KATOPODISالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / TASOS KATOPODIS
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الدول الأخرى يجب أن تضاهي "كرم" الولايات المتحدة، وأن تتبرع بمزيد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، وإلا فلن يتوقف الوباء.
وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الوباء لن ينتهي حتى يكون لدينا لقاحات عالمية".
كما دعا بايدن الدول للتخلي عن حماية الملكية الفكرية للسماح بتصنيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.
وجاء النداء العاجل من الرئيس الأمريكي في الوقت الذي فرض فيه قيودا على السفر على 8 دول في جنوب أفريقيا، ردا على اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا يدعى "أوميكرون".
وقال بايدن: "بالنسبة للمجتمع الدولي، يجب أن توضح الأخبار المتعلقة بهذا الشكل الجديد أكثر من أي وقت مضى لماذا لن ينتهي هذا الوباء حتى نحصل على لقاحات عالمية".
وتابع:

"لقد تبرعت الولايات المتحدة بالفعل بعدد من اللقاحات لدول أخرى أكثر من أي دولة أخرى مجتمعة، لقد حان الوقت للدول الأخرى لتضاهي سرعة أمريكا وكرمها".

وحث الدول المشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل على رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات فيروس كورونا، مما يسمح بالتوسع السريع في التصنيع.
وقال "هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية التحرك بسرعة".
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