بايدن: على الدول الأخرى مضاهاة "كرم" أمريكا في التبرع باللقاحات
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الدول الأخرى يجب أن تضاهي "كرم" الولايات المتحدة، وأن تتبرع بمزيد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، وإلا فلن يتوقف الوباء.
وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الوباء لن ينتهي حتى يكون لدينا لقاحات عالمية".
كما دعا بايدن الدول للتخلي عن حماية الملكية الفكرية للسماح بتصنيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.
وجاء النداء العاجل من الرئيس الأمريكي في الوقت الذي فرض فيه قيودا على السفر على 8 دول في جنوب أفريقيا، ردا على اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا يدعى "أوميكرون".
The @WHO has identified a new COVID variant which is spreading through Southern Africa. As a precautionary measure until we have more information, I am ordering air travel restrictions from South Africa and seven other countries.— President Biden (@POTUS) November 26, 2021
For the world community: this news is a reminder that this pandemic will not end until we have global vaccinations. The U.S. has already donated more vaccines to other countries than every other country combined. It is time for other countries to match our speed and generosity.— President Biden (@POTUS) November 26, 2021
وقال بايدن: "بالنسبة للمجتمع الدولي، يجب أن توضح الأخبار المتعلقة بهذا الشكل الجديد أكثر من أي وقت مضى لماذا لن ينتهي هذا الوباء حتى نحصل على لقاحات عالمية".
وتابع:
"لقد تبرعت الولايات المتحدة بالفعل بعدد من اللقاحات لدول أخرى أكثر من أي دولة أخرى مجتمعة، لقد حان الوقت للدول الأخرى لتضاهي سرعة أمريكا وكرمها".
وحث الدول المشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل على رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات فيروس كورونا، مما يسمح بالتوسع السريع في التصنيع.
وقال "هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية التحرك بسرعة".