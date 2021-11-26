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بريطانيا تجد ذريعة لعودة قواتها إلى ألمانيا
بريطانيا تجد ذريعة لعودة قواتها إلى ألمانيا
أعلن قائد القوات البرية البريطانية، الجنرال رالف فوديس، قرار إرسال مئات عناصر القوات المسلحة البريطانية ومئات الآليات العسكرية، إلى ألمانيا. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T11:40+0000
2021-11-26T11:40+0000
رصد عسكري
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وتعود القوات البريطانية إلى ألمانيا في إطار إصلاحات يخضع لها الجيش البريطاني تحسبا لاحتمال نشوب الحرب مع روسيا، حسب قائد القوات البرية البريطانية.ويتضمن الإصلاح العسكري إنشاء قواعد جديدة للقوات المسلحة البريطانية في الخارج وخاصة في ألمانيا لكي تكون القوات البريطانية قريبة من مسرح الحرب الممكنة مع روسيا في أوروبا الشرقية.وأفادت صحيفة "ذي تايمز" أن القاعدة العسكرية البريطانية الجديدة في ألمانيا ستحتضن وحدة من القوات البريطانية تضم 250 فردا إلى جانب العديد من الدبابات وقطع المدفعية والسيارات المدرعة وطائرات "درون".ويجب إبان ذلك أن ينخفض الحجم العددي للقوات المسلحة البريطانية من 82 ألف فرد إلى 73 ألف فرد. وسيزيد الإصلاح العسكري فرص القوات المسلحة البريطانية لتحقيق النجاح في حروب المستقبل، حسب الجنرال فوديس.ودخلت القوات البريطانية إلى أراضي ألمانيا في نهاية الحرب العالية الثانية، وظلت موجودة هناك حتى عودتها إلى الوطن في الفترة الأخيرة.
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رصد عسكري

بريطانيا تجد ذريعة لعودة قواتها إلى ألمانيا

11:40 GMT 26.11.2021
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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أعلن قائد القوات البرية البريطانية، الجنرال رالف فوديس، قرار إرسال مئات عناصر القوات المسلحة البريطانية ومئات الآليات العسكرية، إلى ألمانيا.
وتعود القوات البريطانية إلى ألمانيا في إطار إصلاحات يخضع لها الجيش البريطاني تحسبا لاحتمال نشوب الحرب مع روسيا، حسب قائد القوات البرية البريطانية.
ويتضمن الإصلاح العسكري إنشاء قواعد جديدة للقوات المسلحة البريطانية في الخارج وخاصة في ألمانيا لكي تكون القوات البريطانية قريبة من مسرح الحرب الممكنة مع روسيا في أوروبا الشرقية.
وأفادت صحيفة "ذي تايمز" أن القاعدة العسكرية البريطانية الجديدة في ألمانيا ستحتضن وحدة من القوات البريطانية تضم 250 فردا إلى جانب العديد من الدبابات وقطع المدفعية والسيارات المدرعة وطائرات "درون".
ويجب إبان ذلك أن ينخفض الحجم العددي للقوات المسلحة البريطانية من 82 ألف فرد إلى 73 ألف فرد. وسيزيد الإصلاح العسكري فرص القوات المسلحة البريطانية لتحقيق النجاح في حروب المستقبل، حسب الجنرال فوديس.
ودخلت القوات البريطانية إلى أراضي ألمانيا في نهاية الحرب العالية الثانية، وظلت موجودة هناك حتى عودتها إلى الوطن في الفترة الأخيرة.
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