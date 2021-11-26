https://arabic.sputniknews.com/20211126/بوتين-اتفقنا-على-إنشاء-آليات-لترسيم-الحدود-بين-أرمينيا-وأذربيجان-قبل-نهاية-العام-1053311284.html

بوتين: اتفقنا على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قبل نهاية العام

بوتين: اتفقنا على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قبل نهاية العام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تم خلال اللقاء الثلاثي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الاتفاق على إنشاء آليات... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T17:38+0000

2021-11-26T17:38+0000

2021-11-26T17:38+0000

روسيا

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سوتشي- سبوتنيك. وقال بوتين عقب اللقاء الثلاثي مع رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني، اليوم الجمعة، في سوتشي: "أود أن أشير إلى أننا اتفقنا على عدد من القضايا، التي أعتبرها أساسية. أولها إنشاء آليات لترسيم الحدود بين الدولتين، اتفقنا على إنشائها قبل نهاية العام. نأمل أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن. لا توجد عقبات أمام إنشاء هذه الآليات".كما أشار بوتين إلى أن نائبي رئيسي وزراء كل من أذربيجان وأرمينيا سيلتقيان في موسكو، الأسبوع المقبل، لمواصلة العمل وإعلان القرارات، التي تم الاتفاق عليها اليوم، قائلا: "الأسبوع المقبل، سيجتمعان (نائبا رئيسي الوزراء) في موسكو من أجل تلخيص بعض النتائج وإعلان القرارات التي اتفقنا عليها اليوم".اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، خلال لقاء ثلاثي، اليوم الجمعة، على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.وجاء في بيان الأطراف الثلاثة عقب اللقاء: "تم الاتفاق على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، والاتجاه بالقضية نحو إنشاء لجنة ثنائية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، وما يتبع ذلك من ترسيم بمساعدة استشارية من روسيا بناء على طلب الطرفين".وأكد الرئيس الروسي، خلال لقائه الرئيس الأذربيجاني، أن قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ تقوم بدور إيجابي، ولكن للأسف تحصل بعض الحوادث في المنطقة.ومن جهته، قال علييف، إنه لم تحدث أي حوادث خطيرة في المناطق التي تشرف عليها قوات حفظ السلام الروسية.هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي سيلتقي علييف في سوتشي، ويعقبه لقاء ثلاثي بمشاركة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، تليها محادثات ثنائية بين بوتين ورئيس مجلس الوزراء الأرميني.

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روسيا