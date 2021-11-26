https://arabic.sputniknews.com/20211126/بوتين-لم-تكن-هناك-عمليات-عسكرية-كبيرة-في-قره-باغ-خلال-عام-1053304312.html

بوتين: لم تكن هناك عمليات عسكرية كبيرة في قره باغ خلال عام

بوتين: لم تكن هناك عمليات عسكرية كبيرة في قره باغ خلال عام

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه خلال عام لم تجر عمليات عسكرية كبيرة في قره باغ، آملا أن يتم اتخاذ القرارات اللازمة لاستعادة الحياة الطبيعية هناك في... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T13:47+0000

2021-11-26T13:47+0000

2021-11-26T14:32+0000

روسيا

بوتين

إلهام علييف

فلاديمير بوتين

نيكول باشينيان

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وقال بوتين في اجتماع ثلاثي يعقد في سوتشي: بشكل عام، تم إنجاز الكثير في عام. أولاً، لم تحدث أعمال عدائية واسعة النطاق، وهذا بحد ذاته أمر جيد جدا، وخلال هذا الوقت، وبمساعدتنا، تم إنجاز الكثير من العمل فيما يتعلق بعودة اللاجئين.. لقد عاد بالفعل 53 ألفًا إلى أماكن إقامتهم الدائمة، وتم إنشاء مجموعة مراقبة جيدة".وتابع بوتين: "وحداتنا تعمل، إنها تعمل على حد علمي، ووفقًا لكلا الجانبين (أرمينيا وأذربيجان)، فإنها توفر (الوحدات الروسية) ظروفًا معيشية آمنة للناس بشكل كافٍ".وأعرب بوتين عن أسفه لأنه لم يتم تسوية جميع القضايا حتى الآن.وأضاف بوتين: أرمينيا وأذربيجان مهتمتان بتطبيع الوضع وتطويره على الحدود بشكل إيجابي.وأبلغ بوتين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني باستعداد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، للقاء معهما بشأن قره باغ، وقال:بدوره قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "الوضع في منطقة وجود قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ مستقر، وأنهم (القوات الروسية) يضمنون الأمن في المنطقة"، مضيفا:فيما أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في الاجتماع الثلاثي أن الوضع "ليس مستقرًا كما نرغب"، وقال:وبدأت المفاوضات الثلاثية بين رئيسي روسيا وأذربيجان ، فلاديمير بوتين وإلهام علييف، وكذلك رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ، في سوتشي ، حسب ما أورده مراسل وكالة "سبوتنيك"، قبل ذلك، أجرى بوتين محادثة منفصلة مع الرئيس الأذربيجاني.

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روسيا, بوتين, إلهام علييف, فلاديمير بوتين, نيكول باشينيان