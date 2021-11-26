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تحت مظلة "فيفا"... كأس العرب تعود بعد توقف استمر 9 سنوات
تحت مظلة "فيفا"... كأس العرب تعود بعد توقف استمر 9 سنوات
تستعد الملاعب القطرية لاحتضان مباريات كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع لمدة 9 سنوات. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T11:55+0000
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رياضة
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وتقام هذه البطولة في الفترة المقررة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بروفة أخيرة لقطر قبل استضافة كأس العالم 2022 في شهر نوفمبر من العام المقبل. ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العرب على ستة من ملاعب ستحتضن مونديال 2022، وهي ملعب البيت، و974، والثمامة، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والجنوب.وتوج المنتخب المغربي بالكأس في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت في السعودية عام 2012.وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:- المجموعة الأولى ضمت قطر البلد المنظم والعراق وعمان والبحرين.- المجموعة الثانية: تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.- المجموعة الثالثة: المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.- المجموعة الرابعة: الجزائر ومصر ولبنان والسودان.وأياما قبل هذا العرس الكروي العربي، كشفت اللجنة المنظمة عن مجسم "كأس مونديال العرب"، والذي يتكون من كرة ذهبية صلبة، مرصعة بالخط العربي، تنسجم مع هذا الحدث العربي الأول من نوعه الذي ينظم تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).ويأتي تصميم "كأس مونديال العرب"، احتفاء بكرة القدم التي تحظى بأهمية في جميع أنحاء العالم العربي، من المحيط إلى الخليج، ويجسد الثقافة العربية وبعض رموزها ودلالاتها، فيما نقشت عليه خريطة العالم العربي بشكل بارز، في إشارة إلى البطولة التي تجمع المنتخبات العربية.كما يبرز تصميم الكأس، شعار البطولة "موطني"، الذي كتب بحروف عربية، ونحتت على الجزء السفلي من الكأس، بطريقة مستلهمة من فن الخط العربي، فيما يجمع بين الجزأين السفلي والعلوي للكأس بتموج وانسيابية، الكوفية أو الغترة، التي تشكل جزءا من لباس رجال، الطرف الشرقي من المنطقة العربية، إذ يحاكي تموج الكوفية طرق التجارة التي سلكها العرب قديما.
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رياضة

تحت مظلة "فيفا"... كأس العرب تعود بعد توقف استمر 9 سنوات

11:55 GMT 26.11.2021
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyحفل قرعة كأس العرب
حفل قرعة كأس العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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تستعد الملاعب القطرية لاحتضان مباريات كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع لمدة 9 سنوات.
وتقام هذه البطولة في الفترة المقررة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بروفة أخيرة لقطر قبل استضافة كأس العالم 2022 في شهر نوفمبر من العام المقبل. ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العرب على ستة من ملاعب ستحتضن مونديال 2022، وهي ملعب البيت، و974، والثمامة، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والجنوب.
وتوج المنتخب المغربي بالكأس في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت في السعودية عام 2012.
وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:
- المجموعة الأولى ضمت قطر البلد المنظم والعراق وعمان والبحرين.
- المجموعة الثانية: تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.
- المجموعة الثالثة: المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.
- المجموعة الرابعة: الجزائر ومصر ولبنان والسودان.
وأياما قبل هذا العرس الكروي العربي، كشفت اللجنة المنظمة عن مجسم "كأس مونديال العرب"، والذي يتكون من كرة ذهبية صلبة، مرصعة بالخط العربي، تنسجم مع هذا الحدث العربي الأول من نوعه الذي ينظم تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويأتي تصميم "كأس مونديال العرب"، احتفاء بكرة القدم التي تحظى بأهمية في جميع أنحاء العالم العربي، من المحيط إلى الخليج، ويجسد الثقافة العربية وبعض رموزها ودلالاتها، فيما نقشت عليه خريطة العالم العربي بشكل بارز، في إشارة إلى البطولة التي تجمع المنتخبات العربية.
كما يبرز تصميم الكأس، شعار البطولة "موطني"، الذي كتب بحروف عربية، ونحتت على الجزء السفلي من الكأس، بطريقة مستلهمة من فن الخط العربي، فيما يجمع بين الجزأين السفلي والعلوي للكأس بتموج وانسيابية، الكوفية أو الغترة، التي تشكل جزءا من لباس رجال، الطرف الشرقي من المنطقة العربية، إذ يحاكي تموج الكوفية طرق التجارة التي سلكها العرب قديما.
الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب قطر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2021
الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب "قطر 2021"
9 نوفمبر, 10:34 GMT
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