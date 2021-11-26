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تدريبات مشتركة للجيشين السعودي والإماراتي على مكافحة الإرهاب… فيديو
تدريبات مشتركة للجيشين السعودي والإماراتي على مكافحة الإرهاب… فيديو
أعلنت الإمارات، انتهاء فعاليات التمرين العسكري المشترك "المصير واحد " التي أقيمت على أرضها بين قواتها البرية ونظيرتها السعودية. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T08:06+0000
2021-11-26T08:06+0000
أخبار الإمارات اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، اشتمل التدريب على التخطيط المشترك والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية وتشمل التعامل مع الجماعات الإرهابية والتخريبية وعمليات الحصار والتفتيش.وأكد التمرين على الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية. كما ساهم في رفع جاهزية الجيشين السعودي والإماراتي لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمر بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.ويأتي التمرين ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.وحضر ختام فعاليات التمرين "المصير واحد"، قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير قائد القوات البرية الملكية السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20211108/معلومات-عن-الجيشين-السعودي-والإماراتي-بعد-وصول-قوات-سعودية-إلى-الإمارات-1050657253.html
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أخبار الإمارات اليوم, أخبار السعودية اليوم

تدريبات مشتركة للجيشين السعودي والإماراتي على مكافحة الإرهاب… فيديو

08:06 GMT 26.11.2021
© REUTERS / Faisal Al Nasser/Filesالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files
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أعلنت الإمارات، انتهاء فعاليات التمرين العسكري المشترك "المصير واحد " التي أقيمت على أرضها بين قواتها البرية ونظيرتها السعودية.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، اشتمل التدريب على التخطيط المشترك والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية وتشمل التعامل مع الجماعات الإرهابية والتخريبية وعمليات الحصار والتفتيش.
وأكد التمرين على الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية.
كما ساهم في رفع جاهزية الجيشين السعودي والإماراتي لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمر بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2021
معلومات عن الجيشين السعودي والإماراتي بعد وصول قوات سعودية إلى الإمارات
8 نوفمبر, 19:05 GMT
ويأتي التمرين ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.
وحضر ختام فعاليات التمرين "المصير واحد"، قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير قائد القوات البرية الملكية السعودية.
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