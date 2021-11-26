https://arabic.sputniknews.com/20211126/تدريبات-مشتركة-للجيشين-السعودي-والإماراتي-على-مكافحة-الإرهاب-فيديو-1053291525.html

تدريبات مشتركة للجيشين السعودي والإماراتي على مكافحة الإرهاب… فيديو

تدريبات مشتركة للجيشين السعودي والإماراتي على مكافحة الإرهاب… فيديو

أعلنت الإمارات، انتهاء فعاليات التمرين العسكري المشترك "المصير واحد " التي أقيمت على أرضها بين قواتها البرية ونظيرتها السعودية. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T08:06+0000

2021-11-26T08:06+0000

2021-11-26T08:06+0000

أخبار الإمارات اليوم

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102360/26/1023602668_0:119:3501:2088_1920x0_80_0_0_774fb70718e4cf201696f715eeccd21e.jpg

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، اشتمل التدريب على التخطيط المشترك والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية وتشمل التعامل مع الجماعات الإرهابية والتخريبية وعمليات الحصار والتفتيش.وأكد التمرين على الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية. كما ساهم في رفع جاهزية الجيشين السعودي والإماراتي لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمر بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.ويأتي التمرين ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.وحضر ختام فعاليات التمرين "المصير واحد"، قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير قائد القوات البرية الملكية السعودية.

https://arabic.sputniknews.com/20211108/معلومات-عن-الجيشين-السعودي-والإماراتي-بعد-وصول-قوات-سعودية-إلى-الإمارات-1050657253.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الإمارات اليوم, أخبار السعودية اليوم