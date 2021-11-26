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https://arabic.sputniknews.com/20211126/تونس-تعلن-إنقاذ-487-مهاجرا-بينهم-13-امرأة-و93-طفلا-1053303444.html
تونس تعلن إنقاذ 487 مهاجرا بينهم 13 امرأة و93 طفلا
تونس تعلن إنقاذ 487 مهاجرا بينهم 13 امرأة و93 طفلا
كشفت السلطات التونسية عن إنقاذها 487 مهاجرا كانوا على وشك الهلاك، حيث تعرض قاربهم لأمواج عالية في البحر. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T13:22+0000
2021-11-26T13:22+0000
أخبار تونس اليوم
هجرة غير شرعية
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وحسب بيان للبحرية التونسية، نشرته "رويترز"، أكدت أنها قامت اليوم الجمعة، بإنقاذ "487 مهاجرا على متن قارب مكتظ وجد نفسه في صعوبات بسبب أمواج البحر المتوسط".وعن جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم، قال البيان إن منهم "مصريين وسوريين وسودانيين وباكستانيين وإثيوبيين وفلسطينيين".وفيما لفت البيان إلى أن هذا العدد كان بينهم 13 امرأة و 93 طفلا، أكد أنه تم "إنزال المهاجرين في ميناء الكيتف في بن قردان".يشار إلى أن السواحل التونسية شهدت عددا من حالات الغرق في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي زادت فيه محاولات العبور إلى أوربا عن طريق تونس وليبيا.وحسب آخر الإحصائيات، فقد وصل نحو 57833 مهاجرًا إلى إيطاليا، حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو العدد الذي زاد عن الفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 26 ألفا، حيث شهدت 31213، بينما شهدت الفترة ذاتها من العام 2019، 9944.
https://arabic.sputniknews.com/20211102/غضب-حقوقي-من-حملات-تحريض-تستهدف-المهاجرين-الأفارقة-في-تونس-1050608497.html
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أخبار تونس اليوم, هجرة غير شرعية

تونس تعلن إنقاذ 487 مهاجرا بينهم 13 امرأة و93 طفلا

13:22 GMT 26.11.2021
© AFP 2021 / Mahmud Turkia خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
 خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / Mahmud Turkia
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كشفت السلطات التونسية عن إنقاذها 487 مهاجرا كانوا على وشك الهلاك، حيث تعرض قاربهم لأمواج عالية في البحر.
وحسب بيان للبحرية التونسية، نشرته "رويترز"، أكدت أنها قامت اليوم الجمعة، بإنقاذ "487 مهاجرا على متن قارب مكتظ وجد نفسه في صعوبات بسبب أمواج البحر المتوسط".
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2021
غضب حقوقي من حملات تحريض تستهدف المهاجرين الأفارقة في تونس
2 نوفمبر, 16:58 GMT
وعن جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم، قال البيان إن منهم "مصريين وسوريين وسودانيين وباكستانيين وإثيوبيين وفلسطينيين".
وفيما لفت البيان إلى أن هذا العدد كان بينهم 13 امرأة و 93 طفلا، أكد أنه تم "إنزال المهاجرين في ميناء الكيتف في بن قردان".
يشار إلى أن السواحل التونسية شهدت عددا من حالات الغرق في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي زادت فيه محاولات العبور إلى أوربا عن طريق تونس وليبيا.
وحسب آخر الإحصائيات، فقد وصل نحو 57833 مهاجرًا إلى إيطاليا، حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو العدد الذي زاد عن الفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 26 ألفا، حيث شهدت 31213، بينما شهدت الفترة ذاتها من العام 2019، 9944.
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