تونس تعلن إنقاذ 487 مهاجرا بينهم 13 امرأة و93 طفلا

وحسب بيان للبحرية التونسية، نشرته "رويترز"، أكدت أنها قامت اليوم الجمعة، بإنقاذ "487 مهاجرا على متن قارب مكتظ وجد نفسه في صعوبات بسبب أمواج البحر المتوسط".وعن جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم، قال البيان إن منهم "مصريين وسوريين وسودانيين وباكستانيين وإثيوبيين وفلسطينيين".وفيما لفت البيان إلى أن هذا العدد كان بينهم 13 امرأة و 93 طفلا، أكد أنه تم "إنزال المهاجرين في ميناء الكيتف في بن قردان".يشار إلى أن السواحل التونسية شهدت عددا من حالات الغرق في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي زادت فيه محاولات العبور إلى أوربا عن طريق تونس وليبيا.وحسب آخر الإحصائيات، فقد وصل نحو 57833 مهاجرًا إلى إيطاليا، حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو العدد الذي زاد عن الفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 26 ألفا، حيث شهدت 31213، بينما شهدت الفترة ذاتها من العام 2019، 9944.
وحسب آخر الإحصائيات، فقد وصل نحو 57833 مهاجرًا إلى إيطاليا، حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو العدد الذي زاد عن الفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 26 ألفا، حيث شهدت 31213، بينما شهدت الفترة ذاتها من العام 2019، 9944.