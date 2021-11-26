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تونس... عجز بـ 1200 مليار دينار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تونس... عجز بـ 1200 مليار دينار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
قال عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، إن هناك عجزا بـ 1200 مليار دينار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T13:09+0000
2021-11-26T13:09+0000
تونس
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ونقلت قناة نسمة، اليوم الجمعة، عن عبد الكريم جراد، أن الصندوق الوطني يشهد وضعا خطيرا، بالمقارنة مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضعه المالي يتجه نحو التدهور يوما بعد يوم، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه.وذكر جراد أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) يقُدّر بـ 1200 مليون دينار للعام الماضي، وذلك بمعدل 100 مليون دينار شهريا، حيث رجح المسؤول التونسي ارتفاع هذا العجز إلى حدود 1400 - 1500 مليون دينار، وذلك في صورة عدم إيقاف النزيف.وأوضح عبد الكريم جراد أن إجراءات قانون المالية للعام 2019 ومعها مداخيل المساهمة الاجتماعية، حسنت بدورها من وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (cnrps)، مشيرا إلى أن هذا التحسن لم يقض على العجز كليا.وشدد جراد على أن هناك وجود لحلول عاجلة، أهمها تطبيق الاتفاقات السابقة مع الحكومات المتعاقبة، ويليها إحداث حساب خاص للخزينة في قانون المالية للدولة، وهو ما يجعل كل مداخيل المساهمة الاجتماعية تدرج تحت هذا الحساب الخاص مباشرة.
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تونس... عجز بـ 1200 مليار دينار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

13:09 GMT 26.11.2021
© REUTERS / HANDOUT رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تونس 29 سبتمبر 2021
 رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تونس 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
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قال عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، إن هناك عجزا بـ 1200 مليار دينار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونقلت قناة نسمة، اليوم الجمعة، عن عبد الكريم جراد، أن الصندوق الوطني يشهد وضعا خطيرا، بالمقارنة مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضعه المالي يتجه نحو التدهور يوما بعد يوم، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه.
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وذكر جراد أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) يقُدّر بـ 1200 مليون دينار للعام الماضي، وذلك بمعدل 100 مليون دينار شهريا، حيث رجح المسؤول التونسي ارتفاع هذا العجز إلى حدود 1400 - 1500 مليون دينار، وذلك في صورة عدم إيقاف النزيف.
وأوضح عبد الكريم جراد أن إجراءات قانون المالية للعام 2019 ومعها مداخيل المساهمة الاجتماعية، حسنت بدورها من وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (cnrps)، مشيرا إلى أن هذا التحسن لم يقض على العجز كليا.
وشدد جراد على أن هناك وجود لحلول عاجلة، أهمها تطبيق الاتفاقات السابقة مع الحكومات المتعاقبة، ويليها إحداث حساب خاص للخزينة في قانون المالية للدولة، وهو ما يجعل كل مداخيل المساهمة الاجتماعية تدرج تحت هذا الحساب الخاص مباشرة.
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