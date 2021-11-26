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"تيك توك" ينقذ حياة عامل منجم من الموت
"تيك توك" ينقذ حياة عامل منجم من الموت
تحدث أحد العمال الناجيين من انفجار منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو الروسية، والذي وقع يوم الخميس، وتسبب بمقتل 52 شخصا. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T07:59+0000
2021-11-26T07:59+0000
روسيا
موقع تواصل
منجم
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حيث أرجع العامل سبب نجاته إلى جلوسه لتصفح موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" خلال وقوع الانفجار.وذكرت خدمات الطوارئ الروسية والسلطات المحلية، أنه كان هناك 285 شخصا في المنجم وأمكن إنقاذ 236 منهم. ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.وأضافت السلطات أن عملية إنقاذ العالقين توقفت بعد ظهر اليوم الخميس، بسبب احتمال حدوث انفجار، وتم إخراج رجال الإنقاذ من المنجم بشكل سريع.وتم إجلاء 239 شخصا (بما يشمل الضحايا والمصابين)، من إجمالي 285 شخصا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث، ولا يزال 46 عاملا محاصرين.هذا وكان هناك تضاربا في حصيلة المصابين، حيث أشار حاكم المنطقة سيرغي تسيفيليف، في بيان، أنهم 43 مصابا، وفيما أفادت وزارة الطوارئ الروسية أن الإجمالي 44 مصابا، ولم يتسن لها التأكد من ذلك.
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روسيا, موقع تواصل, منجم

"تيك توك" ينقذ حياة عامل منجم من الموت

07:59 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Aleksandr Kryagev / الذهاب إلى بنك الصورمنجم في كوزباس في سيبيريا
منجم في كوزباس في سيبيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Aleksandr Kryagev
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تحدث أحد العمال الناجيين من انفجار منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو الروسية، والذي وقع يوم الخميس، وتسبب بمقتل 52 شخصا.
حيث أرجع العامل سبب نجاته إلى جلوسه لتصفح موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" خلال وقوع الانفجار.

وكان يجب أن يعمل في المناوبة الليلية بدلا من المناوبة الصباحية، عندما حصل الانفجار صباحا.

وذكرت خدمات الطوارئ الروسية والسلطات المحلية، أنه كان هناك 285 شخصا في المنجم وأمكن إنقاذ 236 منهم. ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.
وأضافت السلطات أن عملية إنقاذ العالقين توقفت بعد ظهر اليوم الخميس، بسبب احتمال حدوث انفجار، وتم إخراج رجال الإنقاذ من المنجم بشكل سريع.
وتم إجلاء 239 شخصا (بما يشمل الضحايا والمصابين)، من إجمالي 285 شخصا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث، ولا يزال 46 عاملا محاصرين.
هذا وكان هناك تضاربا في حصيلة المصابين، حيث أشار حاكم المنطقة سيرغي تسيفيليف، في بيان، أنهم 43 مصابا، وفيما أفادت وزارة الطوارئ الروسية أن الإجمالي 44 مصابا، ولم يتسن لها التأكد من ذلك.
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