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https://arabic.sputniknews.com/20211126/جنوب-أفريقيا-متحور-كورونا-الجديد-ربما-يكون-أكثر-عدوى-لكن-حظر-السفر-غير-مبرر-1053310948.html
جنوب أفريقيا: متحور كورونا الجديد ربما يكون "أكثر عدوى" لكن حظر السفر "غير مبرر"
جنوب أفريقيا: متحور كورونا الجديد ربما يكون "أكثر عدوى" لكن حظر السفر "غير مبرر"
قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، اليوم الجمعة، إن قرار بريطانيا ودول أخرى بفرض قيود على السفر من بلاده "غير مبرر"، رغم اعترافه بأن متحور كورونا الجديد... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T17:13+0000
2021-11-26T17:13+0000
2021-11-26T17:13+0000
العالم
جنوب أفريقيا
فيروس كورونا
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حظرت بريطانيا، في وقت سابق من اليوم، الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا بعد اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا، بحسب وكالة "رويترز".وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتغير الجديد ربما يكون أكثر عدوى، لكن قرارات دول أخرى بفرض قيود على السفر إلى بلاده "غير مبررة".وأضاف الوزير أن جنوب أفريقيا تتصرف بشفافية، في حين أن قرارات منع السفر تناقض أعراف ومعايير منظمة الصحة العالمية.أعلنت بريطانيا وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، حظر السفر من جنوب أفريقيا بعد اكتشاف المتحور الذي اعتبره علماء "مثيرا للقلق"، فيما تدرس دول أخرى قرارات مماثلة.شهدت أسواق الأسهم والنفط خسائر حادة حول العالم اليوم، بسبب مخاوف من تسبب المتحور في موجة من الإغلاق، قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ تعافيه للتو.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html
https://arabic.sputniknews.com/20211126/انخفاض-حاد-لأسعار-النفط-وسط-مخاوف-واسعة-النطاق-من-متغير-كورونا-الجديد-1053309982.html
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العالم, جنوب أفريقيا, فيروس كورونا
جنوب أفريقيا: متحور كورونا الجديد ربما يكون "أكثر عدوى" لكن حظر السفر "غير مبرر"
قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، اليوم الجمعة، إن قرار بريطانيا ودول أخرى بفرض قيود على السفر من بلاده "غير مبرر"، رغم اعترافه بأن متحور كورونا الجديد قد يكون "أكثر عدوى".
حظرت بريطانيا، في وقت سابق من اليوم، الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا بعد اكتشاف
متحور جديد لفيروس كورونا
في جنوب أفريقيا، بحسب وكالة "رويترز".
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتغير الجديد ربما يكون
أكثر عدوى
، لكن قرارات دول أخرى بفرض قيود على السفر إلى بلاده "غير مبررة".
وأضاف الوزير أن جنوب أفريقيا تتصرف بشفافية، في حين أن قرارات منع السفر تناقض أعراف ومعايير منظمة الصحة العالمية.
أعلنت بريطانيا
وإسرائيل
ودول الاتحاد الأوروبي، حظر السفر من جنوب أفريقيا بعد اكتشاف المتحور الذي اعتبره علماء "مثيرا للقلق"، فيما تدرس دول أخرى قرارات مماثلة.
شهدت أسواق الأسهم والنفط خسائر حادة حول العالم اليوم، بسبب مخاوف من تسبب المتحور في موجة من الإغلاق، قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ تعافيه للتو.